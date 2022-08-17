Штраф в 480 евро и лишение прав: под Тукумсом мотоциклист разогнался до 187 км/ч

Хотя сотрудники полиции сразу включили специальный световой сигнал, а служебный автомобиль развернули для движения во встречном направлении, водитель скрылся. Через некоторое время сотрудники полиции заметили, что мотоциклист выехал с проезжей части, попал на поле и пытается вернуться на дорогу, толкая мотоцикл рукой.

Возбуждено административное дело, водитель мотоцикла оштрафован на 480 евро и на 6 месяцев лишен права управления транспортным средством. Мужчина уже не в первый раз попадается в поле зрения полиции в связи с нарушением правил дорожного движения. В 2021 году он был оштрафован на 40 евро за вождение автомобиля со скоростью 122 км/ч за пределами населенного пункта.

Полиция неоднократно подчеркивает, что превышение разрешенной максимальной скорости является безответственным и безрассудным поступком, который может привести к летальному исходу не только для водителя транспортного средства, но и для других участников дорожного движения.