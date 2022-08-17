Сотрудники Елгавского участка Земгальского районного управления полиции во время работы зафиксировали превышение скорости на 49-м километре шоссе A9 Рига - Лиепая в Джукстской волости Тукумского района. Водитель мотоцикла Yamaha ехал со скоростью 187 км/ч.
Штраф в 480 евро и лишение прав: под Тукумсом мотоциклист разогнался до 187 км/ч
Хотя сотрудники полиции сразу включили специальный световой сигнал, а служебный автомобиль развернули для движения во встречном направлении, водитель скрылся. Через некоторое время сотрудники полиции заметили, что мотоциклист выехал с проезжей части, попал на поле и пытается вернуться на дорогу, толкая мотоцикл рукой.
Возбуждено административное дело, водитель мотоцикла оштрафован на 480 евро и на 6 месяцев лишен права управления транспортным средством. Мужчина уже не в первый раз попадается в поле зрения полиции в связи с нарушением правил дорожного движения. В 2021 году он был оштрафован на 40 евро за вождение автомобиля со скоростью 122 км/ч за пределами населенного пункта.
Полиция неоднократно подчеркивает, что превышение разрешенной максимальной скорости является безответственным и безрассудным поступком, который может привести к летальному исходу не только для водителя транспортного средства, но и для других участников дорожного движения.
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