Британский производитель зарядных устройств для электромобилей, инжиниринговая компания L-Charge проводит опытную эксплуатацию самой быстрой в мире мобильной зарядной станции в Европе - "Зеленый маршрут". во время поездки по странам с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой электромобилей и слабым энергоснабжением компания предлагает бесплатную зарядку EV. На прошлой неделе в рамках тестового тура L-Charge успешно представила свои мобильные EV-зарядные устройства в Таллине и Риге, говорится в пресс-релизе L-Charge.
Рига - в списке самых неудобных городов для электрокаров. Теперь это может измениться
Опрос, проведенный L-Charge, показывает, что Париж, Таллин, Рига и Варшава возглавили список городов, наиболее неудобных для владельцев электромобилей и уязвимых к росту цен на энергоносители. Только 34% владельцев электромобилей заявили, что они полностью удовлетворены существующей зарядной инфраструктурой, время предлагаемой зарядки и взиманием сборов. Около 56% владельцев электромобилей заявили, что они недовольны текущей инфраструктурой зарядки. Примечательно, что более 90% удовлетворенных никогда не совершали дальние поездки на своих электромобилях. В опросе приняли участие более 1000 владельцев электромобилей.
Джастин Тарр, вице-президент по продажам и операциям компании L-Charge, рассказал: "В настоящее время предоставление зарядной инфраструктуры является существенным препятствием на пути перехода к полностью электрическому будущему, даже несмотря на привлекательные параметры стоимости. Есть три проблемы: не хватает общественных зарядных станций, большинство общественных зарядных станций обеспечивают слишком медленную зарядку, и установка новых зарядных станций является длительным и относительно дорогостоящим процессом".
Решения L-Charge устраняют это препятствие и предлагают автовладельцам и компаниям из ключевых отраслей - включая гостиничный бизнес, службы доставки, розничную торговлю, аренду транспортных средств и управление автопарками - уникальные преимущества, такие как: сверхбыструю скорость зарядки, экономическую эффективность от установки станций, возможность значительно улучшить свои показатели экологичности.
L-Charge предлагает свои зарядные станции в трех форматах, включая стационарную, мобильную и плавающую версии. Это уникальные многотопливные автономные точки зарядки электромобилей, которые питаются от СПГ (сжиженный природный газ), водорода или смеси обоих. Стационарная станция может быть установлена в любом месте, включая автострады, традиционные заправочные станции, торговые парки, спортивные объекты и общественные зарядные узлы. Мобильная версия представляет собой зарядный фургон с мини-электростанцией на борту, которая использует чистое топливо для производства электроэнергии, что позволяет ему свободно перемещаться по городу и вызываться при необходимости через приложение так же, как такси. Мобильный зарядный фургон обеспечивает сверхбыструю зарядку - от 0% до 80% за 15-25 минут. Плавучая станция представляет собой полностью автономную лодку, которая может использоваться для зарядки электрических лодок в пути, в гаванях и на пристанях.
Конечной точкой тестового тура мобильной станции EV является Лондон (Великобритания), где L-Charge развернет сеть мобильной зарядки электромобилей уже в конце этого года.
Инжиниринговая компания L-Charge является британским производителем зарядных устройств для электромобилей, планирует к открытию производства в ОАЭ и странах Балтии. Главной особенностью решения L-Charge является способность преобразовывать природный газ и 100% водород в электроэнергию. Преобразование зарядных станций для выработки электроэнергии на водороде поможет достичь нулевых выбросов CO2. Это сделает выработку электроэнергии для внесетевых зарядных станций на 100% экологически чистой. Мобильное EV-зарядное устройство представляет собой мини-электростанцию для быстрой зарядки электромобилей. Для зарядки одного автомобиля до 80% требуется 10-20 минут. Одна мобильная станция L-Charge может заряжать 24 электромобиля в день.
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