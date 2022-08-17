Рига - в списке самых неудобных городов для электрокаров. Теперь это может измениться

L-Charge предлагает свои зарядные станции в трех форматах, включая стационарную, мобильную и плавающую версии. Это уникальные многотопливные автономные точки зарядки электромобилей, которые питаются от СПГ (сжиженный природный газ), водорода или смеси обоих. Стационарная станция может быть установлена в любом месте, включая автострады, традиционные заправочные станции, торговые парки, спортивные объекты и общественные зарядные узлы. Мобильная версия представляет собой зарядный фургон с мини-электростанцией на борту, которая использует чистое топливо для производства электроэнергии, что позволяет ему свободно перемещаться по городу и вызываться при необходимости через приложение так же, как такси. Мобильный зарядный фургон обеспечивает сверхбыструю зарядку - от 0% до 80% за 15-25 минут. Плавучая станция представляет собой полностью автономную лодку, которая может использоваться для зарядки электрических лодок в пути, в гаванях и на пристанях.