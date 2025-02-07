Как сообщает агентство LETA, по данным WhatsApp и итальянских правоохранительных органов, речь идет о телефонных префиксах из более чем десяти стран, включая Латвию.

Главный редактор итальянского издания Fanpage Франческо Канчеллато стал первым человеком, который публично заявил, что получил от WhatsApp предупреждение о том, что против него было использовано шпионское ПО, сообщает британская газета The Guardian.

WhatsApp, принадлежащий компании Meta, не назвал цели или их точное местоположение, но сообщил, что они находятся в более чем 20 странах, включая Европу.

По словам представителей WhatsApp, в декабре сотрудники платформы обнаружили, что программное обеспечение Paragon нацелено на пользователей, и закрыли вектор, который использовался для того, чтобы потенциально поставить под угрозу определенных лиц.

Как и другие производители шпионских программ, Paragon продает свое программное обеспечение, известное как Graphite, для использования правительственными агентствами в целях борьбы и предотвращения преступлений.

В результате переговоров между юристами Национального агентства кибербезопасности Италии и WhatsApp Ireland Limited выяснилось, что семь итальянских телефонных номеров на данный момент подверглись атаке шпионских программ, сообщило итальянское правительство.

Помимо телефонных номеров с итальянскими префиксами, в деле фигурируют номера с префиксами из следующих стран: Бельгия, Греция, Латвия, Литва, Австрия, Кипр, Чехия, Дания, Германия, Нидерланды, Португалия, Испания и Швеция, говорится в заявлении.

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