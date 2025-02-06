Рейд полиции: за непристегнутый ремень безопасности наказан водитель автобуса

Внимание на безопасность в автобусах обратила и Государственная полиция, которая отправляется в рейды и проверяет, пристегнулись ли пассажиры.

Первый автобус, который проверили сотрудники полиции управления Видземского региона, направлялся из Валмиеры в Ригу. В этом автобусе большая часть пассажиров была пристегнута. Как и еще в одном автобусе VTU Valmiera. Его водитель Каспар такие проверки оценивает положительно и рассказывает, что и сами перед поездкой напоминают пассажирам, что нужно заботиться о своей безопасности во время поездки и необходимо пристегиваться.

В продолжение рейда сотрудники полиции отправились на автодорогу А1 или так называемое Таллиннское шоссе. Остановив междугородний автобус там, картина была уже не столь радужная. Многие пассажиры вспомнили о ремнях безопасности только когда увидели полицейских.

За неиспользование ремня безопасности во время движения был наказан и один из водителей.

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