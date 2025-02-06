В Прекуле воры воспользовались доверием местных жителей, привыкших к тому, что в небольшом городе уровень преступности низкий. Они обчистили автомобили, которые ночью оставались незапертыми, и, как оказалось, таких было немало, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Воры "обчистили" салоны незапертых автомобилей
Утром в один из январских дней владельцы пяти автомобилей обнаружили, что оставленные в машинах личные вещи, инструменты и деньги пропали.
Благодаря камерам видеонаблюдения быстро выяснилось, кто стоит за кражами. Виновниками оказались двое жителей Южнокурземского края – 21 и 20 лет. В тот же день полицейские задержали их.
Задержанные уже ранее попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления. Их так называемый почерк заключался в том, что они грабили доверчивых людей, не запиравших свои автомобили или имущество.
В Прекуле все пять обворованных автомобилей ночью были оставлены открытыми.
Государственная полиция призывает откликнуться и других жителей, которые до середины января пострадали от действий воров, но еще не обратились в правоохранительные органы.
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Видео: Сюжет программы Degpunktā
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