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Видео Воры "обчистили" салоны незапертых автомобилей

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Кража из авто. Иллюстративное фото
Кража из авто. Иллюстративное фото Фото: Gina Buliga/Shutterstock

В Прекуле воры воспользовались доверием местных жителей, привыкших к тому, что в небольшом городе уровень преступности низкий. Они обчистили автомобили, которые ночью оставались незапертыми, и, как оказалось, таких было немало, сообщает программа Degpunktā.

Утром в один из январских дней владельцы пяти автомобилей обнаружили, что оставленные в машинах личные вещи, инструменты и деньги пропали.

Благодаря камерам видеонаблюдения быстро выяснилось, кто стоит за кражами. Виновниками оказались двое жителей Южнокурземского края – 21 и 20 лет. В тот же день полицейские задержали их.

Задержанные уже ранее попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления. Их так называемый почерк заключался в том, что они грабили доверчивых людей, не запиравших свои автомобили или имущество.

В Прекуле все пять обворованных автомобилей ночью были оставлены открытыми.

Государственная полиция призывает откликнуться и других жителей, которые до середины января пострадали от действий воров, но еще не обратились в правоохранительные органы.

Больше смотрите в передаче Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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