Видео Воры "обчистили" салоны незапертых автомобилей

Утром в один из январских дней владельцы пяти автомобилей обнаружили, что оставленные в машинах личные вещи, инструменты и деньги пропали.

Благодаря камерам видеонаблюдения быстро выяснилось, кто стоит за кражами. Виновниками оказались двое жителей Южнокурземского края – 21 и 20 лет. В тот же день полицейские задержали их.

Задержанные уже ранее попадали в поле зрения полиции за аналогичные преступления. Их так называемый почерк заключался в том, что они грабили доверчивых людей, не запиравших свои автомобили или имущество.

В Прекуле все пять обворованных автомобилей ночью были оставлены открытыми.

Государственная полиция призывает откликнуться и других жителей, которые до середины января пострадали от действий воров, но еще не обратились в правоохранительные органы.

Больше смотрите в передаче Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!