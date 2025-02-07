Видео Пьяный водитель на арендованной Tesla сбил три столба в Юрмале; полиция разводит руками

В пятницу, 7 февраля, на проспекте Эдинбурга в Юрмале клиент Carguru на арендованной Tesla попал в аварию.

На месте происшествия осталась поврежденная Tesla, которую эвакуировали в сервисный центр. Видны поваленные дорожные знаки, а на асфальте - отчетливые следы последних метров движения автомобиля. О произошедшем представитель Carguru Вадим узнал от полиции, которая связалась с сотрудниками компании.

Вадим рассказал, что возле автомобиля находился человек, который арендовал Tesla, но он не сидел за рулем. На вопрос полицейских "Вы были за рулем?" он ответил "Нет", а на вопрос "Вы сбили столбы?" тоже сказал "Нет". При этом полицейские зафиксировали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - он шатался и не мог стоять на ногах.

После проверки документов стало ясно, что находившийся рядом с автомобилем мужчина действительно был арендатором Tesla. Однако Государственная полиция пояснила представителям Carguru, что он не будет задержан за вождение в нетрезвом виде, так как факт управления машиной не был зафиксирован.