После аварии в Юрмале, в которой участвовал арендованный автомобиль, сотрудникам полиции пока не удалось доказать, кто именно находился за рулем и спровоцировал аварию. Однако представители компании по аренде автомобилей с этим не согласны, поскольку они уверены, что знают, кто управлял машиной, и главное - водитель был пьян, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Пьяный водитель на арендованной Tesla сбил три столба в Юрмале; полиция разводит руками
В пятницу, 7 февраля, на проспекте Эдинбурга в Юрмале клиент Carguru на арендованной Tesla попал в аварию.
На месте происшествия осталась поврежденная Tesla, которую эвакуировали в сервисный центр. Видны поваленные дорожные знаки, а на асфальте - отчетливые следы последних метров движения автомобиля. О произошедшем представитель Carguru Вадим узнал от полиции, которая связалась с сотрудниками компании.
Вадим рассказал, что возле автомобиля находился человек, который арендовал Tesla, но он не сидел за рулем. На вопрос полицейских "Вы были за рулем?" он ответил "Нет", а на вопрос "Вы сбили столбы?" тоже сказал "Нет". При этом полицейские зафиксировали, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения - он шатался и не мог стоять на ногах.
После проверки документов стало ясно, что находившийся рядом с автомобилем мужчина действительно был арендатором Tesla. Однако Государственная полиция пояснила представителям Carguru, что он не будет задержан за вождение в нетрезвом виде, так как факт управления машиной не был зафиксирован.
"Нам непонятно, как в такой ситуации действовать. Если бы он сбил человека, он тоже мог бы сказать: "Нет, я не был за рулем", и его просто отпустили бы в пьяном виде?!" - возмущается Вадим, представитель Carguru.
Вадим считает, что клиента следовало задержать, допросить и хотя бы лишить водительских прав. Он добавил, что Carguru часто сталкивается с подобными ситуациями и ведет борьбу с ними, но, по его словам, полиция не проявляет достаточной инициативы.
Автомобилю нанесены серьезные повреждения. Снаружи видны лишь вмятины и царапины, но если заглянуть под машину, можно заметить более значительные повреждения. Так как это автомобиль премиум-класса, ремонт обойдется дорого. Carguru намерена наложить штраф за нарушение условий договора на владельца аккаунта, который активировал поездку, а также попытаться взыскать ущерб.
Отсутствие видеозаписи с Tesla осложняет расследование. Хотя автомобили этой марки оснащены видеокамерами, в арендованных машинах не записывается лицо водителя, а только окружающая обстановка. Однако поблизости от места аварии есть камера видеонаблюдения, которая, возможно, зафиксировала момент столкновения и того, кто находился за рулем.
Carguru также располагает данными о маршруте поездки, поэтому есть возможность изучить, есть ли камеры в начале пути или на других участках дороги.
В Государственной полиции сообщили, что мужчина, которого обнаружили возле машины, отказался проходить тест на алкоголь, а факт его попытки скрыться еще предстоит доказать.
"Государственная полиция возбудила административное производство, ведется выяснение обстоятельств происшествия, а также проверяется, не было ли совершено уголовно наказуемое нарушение", - заявила Лина Богдане, представитель Государственной полиции.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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