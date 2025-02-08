Видео "Подруга плачет в истерике". Хозяйка автомобиля доверилась покупательнице и пожалела

Две женщины договорились о сделке по обмену автомобилей, заключили договор. Поскольку одна из женщин должна была урегулировать обязательства перед банком, стороны договорились, что автомобили перепишут позже. Доверяли друг другу и разрешали ездить на автомобиле. Правда, доверие к одной женщине стоило дорого.

"Была мысль переписать, но она [вторая женщина] не смогла переписать свой автомобиль, мы тоже не переписали свой на нее. Время шло, как будто все было нормально, но потом нам прислали штраф. Этот она [вторая женщина] сразу заплатила. Казалось, все в порядке. Потом приходили нам другие ее штрафы, которые она не стала оплачивать, что нас не устраивало. Мы поменялись автомобилями обратно.