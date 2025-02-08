Одна хозяйка автомобиля после проведенной сделки решила не переписывать автомобиль. Между тем, новая пользовательница авто при длительной езде заработала множество штрафов, которые не оплатила. В итоге взыскатели долгов обратились к хозяйке "старой" машины, которая давно уже не пользуется этим автомобилем, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.
Видео ⟩ "Подруга плачет в истерике". Хозяйка автомобиля доверилась покупательнице и пожалела
Две женщины договорились о сделке по обмену автомобилей, заключили договор. Поскольку одна из женщин должна была урегулировать обязательства перед банком, стороны договорились, что автомобили перепишут позже. Доверяли друг другу и разрешали ездить на автомобиле. Правда, доверие к одной женщине стоило дорого.
"Была мысль переписать, но она [вторая женщина] не смогла переписать свой автомобиль, мы тоже не переписали свой на нее. Время шло, как будто все было нормально, но потом нам прислали штраф. Этот она [вторая женщина] сразу заплатила. Казалось, все в порядке. Потом приходили нам другие ее штрафы, которые она не стала оплачивать, что нас не устраивало. Мы поменялись автомобилями обратно.
Тогда в один из дней моя подруга в истерике расплакалась из-за того, что написал в электронном письме взыскатель долгов: неоплаченный штраф в 30 евро, а также 15 евро за работу взыскателя долгов. Оказалось, что есть еще 10 таких штрафов. Всего 12 штрафов", - рассказал телеканалу друг владелицы автомобиля.
Друг шокированной женщины рассказывал, что вторая женщина каталась на непереписанном автомобиле два месяца. Многочисленные штрафы, о которых стало известно от взыскателя долгов, были от обслуживающего автостоянки Cityparks Latvia.
Видео: Сюжет Bez Tabu
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