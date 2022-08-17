Нехватка электроэнергии в странах Балтии: включены литовские ТЭЦ в Паневежисе и Электренае

"Litgrid активировала Паневежскую ТЭЦ ​​из холодного состояния, также была активирована дополнительная резервная мощность в блоке комбинированного цикла Lietuvos elektrine, работа которого планировалась на рынке. Этот шаг обеспечил предложение электроэнергии в страны Балтии", - сказал BNS директор департамента системного управления компании Донатас Мателенис.

По словам министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса, вторник был "самым страшным днем ​​в истории электроэнергетики", когда цена на электроэнергию достигла 823 евро за мегаватт-час, кроме того, на бирже был дефицит электроэнергии, поскольку, по его словам, согласно алгоритму биржи, предложения с более низкой ценой отклоняются, если их размер не соответствует потребности - по этому принципу было отклонено предложение Ignitis поставить большой объем электроэнергии с ТЭЦ Lietuvos elektrine примерно по 500 евро за мегаватт-час.

Также, по словам Крейвиса, из-за жары пропускная способность соединения между Латвией и Эстонией ограничена, поэтому в Латвию и Литву поступает меньше электроэнергии из Финляндии, кроме того, соединение NordBalt со Швецией тоже ограничено из-за жары, а в некоторые часы - и соединение LitPol Link с Польшей.

В среду с 18:00 до 19:00 электричество во всех странах Балтии будет стоить 4 тысячи евро за мегаватт-час, или 4 евро за киловатт-час.