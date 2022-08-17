Предоставление Украине латвийских вертолетов и самоходных гаубиц не повлияет на боевые возможности Национальных вооруженных сил (НВС), заявил представитель Министерства обороны Каспар Галкин.
Латвия отдает последние вертолеты Украине? Комментарий Минобороны
Недавно Латвия подарила Украине шесть самоходных гаубиц M109, несколько лет назад закупленных в Австрии. Тогда Латвия приобрела у Австрии в общей сложности 65 самоходных гаубиц.
Кроме того, ВВС Украины получили от Латвии два вертолета "Mи-17" и два "Mи-2".
Галкин указал, что с начала войны Латвия оказала значительную поддержку в виде вооружения на сумму более 200 млн евро. Каждая выделенная позиция была выбрана таким образом, чтобы не повлиять на возможности латвийской армии, и гаубицы с вертолетами не являются исключением.
"Поддержка Украине всегда тщательно взвешивается, однако ни одна страна НАТО не поставляет Украине вооружение в таком объеме, который угрожал бы ее собственной боеспособности и безопасности", - подчеркнул Галкин.
После передачи Украине летательных аппаратов в распоряжении воздушных сил остались два вертолета "Mи-17", прослуживших несколько десятков лет, но в конце этого года планируется получить из США первые два из четырех совершенно новых вертолетов Black Hawk, указал Галкин.
Кроме того, на авиационной базе в Лиелварде в целях укрепления безопасности стран Балтии размещено значительное количество вертолетов армии США Black Hawk и Apache.
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