Латвия отдает последние вертолеты Украине? Комментарий Минобороны

Недавно Латвия подарила Украине шесть самоходных гаубиц M109, несколько лет назад закупленных в Австрии. Тогда Латвия приобрела у Австрии в общей сложности 65 самоходных гаубиц.

Кроме того, ВВС Украины получили от Латвии два вертолета "Mи-17" и два "Mи-2".

Галкин указал, что с начала войны Латвия оказала значительную поддержку в виде вооружения на сумму более 200 млн евро. Каждая выделенная позиция была выбрана таким образом, чтобы не повлиять на возможности латвийской армии, и гаубицы с вертолетами не являются исключением.

"Поддержка Украине всегда тщательно взвешивается, однако ни одна страна НАТО не поставляет Украине вооружение в таком объеме, который угрожал бы ее собственной боеспособности и безопасности", - подчеркнул Галкин.

После передачи Украине летательных аппаратов в распоряжении воздушных сил остались два вертолета "Mи-17", прослуживших несколько десятков лет, но в конце этого года планируется получить из США первые два из четырех совершенно новых вертолетов Black Hawk, указал Галкин.

Кроме того, на авиационной базе в Лиелварде в целях укрепления безопасности стран Балтии размещено значительное количество вертолетов армии США Black Hawk и Apache.