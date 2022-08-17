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Фото ⟩ Генсек ООН прибыл во Львов. Он проведет переговоры с Зеленским и Эрдоганом

rus.tvnet.lv
Генсек ООН прибыл во Львов. Он проведет переговоры с Зеленским и Эрдоганом
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Фото: AFP / Scanpix

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Украину. Сейчас Гутерриш находится в Львове, пишет "Медуза".

Гутерриш 18 августа примет участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

В ходе поездки в Украину Гутерриш также планирует посетить порт Одессы, откуда вывозится зерно за границу в рамках соглашения, заключенного при посредничестве ООН.

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