Фото ⟩ Генсек ООН прибыл во Львов. Он проведет переговоры с Зеленским и Эрдоганом

Гутерриш 18 августа примет участие в трехсторонней встрече с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Эрдоганом, чтобы обсудить ситуацию на Запорожской АЭС.

В ходе поездки в Украину Гутерриш также планирует посетить порт Одессы, откуда вывозится зерно за границу в рамках соглашения, заключенного при посредничестве ООН.