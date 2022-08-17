Несколько дней назад в деле о споре между охранником и девушкой в ночном клубе Tonuss в Елгаве открылись новые правонарушения. Было сделано заключение, что девушка, которую избил охранник, спровоцировала конфликт и сама предстанет перед законом, чтобы ответить за свое поведение, сообщает передача Degpunktā.
Нападение охранника ночного клуба на девушку: известны новые подробности
По предварительной информации, в социальной сети Facebook было размещено видео, на котором охранник ночного клуба Tonuss избивает девушку. В приемное отделение Елгавской городской больницы за медицинской помощью обратилась девушка 2003 года рождения, сообщает Госполиция.
Охранник заведения применил баллончик с перцовым газом и кулаки, чтобы помешать 19-летней девушке посетить клуб.
Член правления клуба Tonuss Иво Элтерманис поясняет, что охранник уволен. "Это кажется нам невообразимым и неприемлемым. Мы боремся за то, чтобы быть безопасным местом отдыха. Несмотря на то, что девушка плюнула в охранника и ударила его ногой, действия охранника не могут быть оправданы, он знал правила", - говорит Элтерманис.
Эпизод насилия был заснят очевидцами. В отношении охранника было возбуждено административное дело, однако по результатам медицинского освидетельствования установлено, что после драки девушка физически не пострадала.
"Экспертиза показала, что телесных повреждений не было. Охранник распылял баллончик с перцовым газом не в глаза девушке, а на расстоянии, поэтому воздействие этого не было настолько велико, чтобы нанести ущерб зрению", - пояснили в полиции.
В ходе расследования полиция также выяснила причину конфликта, или то, что произошло примерно за час до того, как из кармана был извлечен баллончик с перцовым газом.
Выяснилось, что девушка спровоцировала охранника, но это не оправдывает реакцию мужчины и насильственные методы наведения порядка с точки зрения закона.
"Компания, с которой была девушка, время от времени выходила из клуба и возвращалась. Ночной охранник заметил, что с каждым разом молодые люди возвращались все более пьяными. Охранник предупредил, что не пустит их. Оценив поведение, он решил не пускать девушку. Она начала плевать на дверь и в охранника", - констатируют в полиции.
Рассмотрение дела не заканчивается с окончанием производства по первому назначенному административному нарушению. На данный момент оценивается ответственность обоих участников потасовки, то есть действия девушки также признаются незаконными, за что положено наказание.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
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