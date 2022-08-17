Нападение охранника ночного клуба на девушку: известны новые подробности

По предварительной информации, в социальной сети Facebook было размещено видео, на котором охранник ночного клуба Tonuss избивает девушку. В приемное отделение Елгавской городской больницы за медицинской помощью обратилась девушка 2003 года рождения, сообщает Госполиция.

Охранник заведения применил баллончик с перцовым газом и кулаки, чтобы помешать 19-летней девушке посетить клуб.

Член правления клуба Tonuss Иво Элтерманис поясняет, что охранник уволен. "Это кажется нам невообразимым и неприемлемым. Мы боремся за то, чтобы быть безопасным местом отдыха. Несмотря на то, что девушка плюнула в охранника и ударила его ногой, действия охранника не могут быть оправданы, он знал правила", - говорит Элтерманис.

Эпизод насилия был заснят очевидцами. В отношении охранника было возбуждено административное дело, однако по результатам медицинского освидетельствования установлено, что после драки девушка физически не пострадала.