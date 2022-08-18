Кого не смущает война? Баста, Лолита и другие на прокремлевском фестивале в Крыму

В списках значится Лариса Долина, явно поддерживающая политику Кремля. Любопытно, что у знаменитости когда-то была недвижимость в Латвии. Как и у других российских звезд.

Среди музыкальных участников есть также Баста (ранее ему приписывали дружбу с правительством РФ, особенно когда он поддержал пенсионную реформу), МакSим, Лолита (уроженка Украины, куда ей запрещен въезд именно за поддержку аннексии Крыма), Ваня Дмитриенко, группы "Моя Мишель" и Burito.

Возможно, МИД Латвии пополнит "черный список"?

Напомним, по данным Министерства иностранных дел Латвии, в список нежелательных лиц уже включены: Никита Михалков, Владимир Машков, Тина Канделаки, Полина Гагарина, Николай Расторгуев, Мария Ситтель, Дмитрий Губерниев, Артем Жога, Виктор Поляков, Виталий Локтев, Александр Ерохин, Сергей Перегуда, Василий Герелло, Наталья Подольская, Анастасия Макеева, Виктория Дайнеко, Денис Мацуев, Валерий Гергиев, Дмитрий Стрельцов, Алексей Тарасов, Павел Сучков, Алексей Кантур, Сергей Полунин, Виктория Цыганова, Станислав Михайлов, Евгений Петросян, Филипп Киркоров и Владимир Винокур.

Ранее в "черный список" были также включены Григорий Лепс, Николай Басков, Олег Газманов, Валерия, Дмитрий Певцов, Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин.