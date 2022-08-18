Певица Лиза Монеточка родила дочь

Монеточка стала мамой впервые. В ролике ее супруг Виктор Исаев бережно прижимает к груди сверток с младенцем и с улыбкой смотрит на него.

В подписи к видео Монеточка по-английски написала, что она и Виктор "кое-кого сделали", в комментариях же Лизе стали оставлять поздравления, заодно подтвердив, что на свет появилась девочка. Имя малышки пока что неизвестно.

Напомним, российская певица Монеточка (наст. имя - Елизавета Гырдымова) дала интервью журналистке Ирине Шихман, в котором призналась, что они с мужем сейчас проживают в Литве. Ранее Лиза высказалась о праве женщин самим распоряжаться своим телом. Певица считает, что нельзя запрещать аборты.

Кроме того, изучив доступную информацию, Монеточка пришла к выводу, что с развитием европейской цивилизации естественный для женщины процесс родов стал слишком сложным: "Чем больше я читаю, тем больше понимаю, что в основном то, чего боятся женщины, это какие-то мифы и стереотипы. Либо это настолько редкие случаи, что к ним не имеет никакого смысла готовиться. Раньше я считала, что роды - это мучение и проклятье, наказание нам за какие-то наши женские грехи".