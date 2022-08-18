В Икшкиле демонтирован памятник советскому дипломатическому курьеру Теодору Нетте

Памятный камень находился у Икшкилской железнодорожной станции.

"Икшкиле освобождается от символов оккупантов!", - сообщил Херманис, добавив к посту несколько фотографий с его демонтажем.

Как порталу TVNET рассказал представитель думы Николай Сапожников, на территории самоуправления Огрского края находятся и другие прославляющие советский и нацистский режим объекты, которые дума планирует демонтировать до 19 августа.

На вопрос о том, какая судьба ждет памятный камень Нетте, Сапожников ответил, что у Хелманиса была идея его раздробить, чтобы можно было использовать для ремонта дорог. Произойдет ли это на самом деле, Сапожников сказать не смог. В самоуправление обратились и заинтересованные, которые, как рассказал представитель думы, хотят приобрести демонтированные объекты в свою собственность.

Представитель Огрской краевой думы также указал, что о демонтаже объекта заранее публично не сообщали. Это было сделано, чтобы избежать ажиотажа.

В Огрском крае ранее уже был демонтирован памятный камень солдатам советской армии в волостном центре Мадлиены, а также прославляющий советских солдат памятный камень на территории школы в волости Лауберес, а также памятный камень в Тоне. Планируется демонтировать и памятник жертвам террора тоталитарного режима, который находится в поле недалеко за старой школой Мадлиены.

Напомним, 14 июля Кабинет министров принял список прославляющих советский и нацистский режим объектов. Это объекты, которые необходимо снести до 15 ноября. Всего в Латвии выявлено 69 подлежащих демонтажу объектов, которые находятся по всей стране.