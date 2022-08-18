Журнал о деле Созинова: тайная недвижимость, сбор секретных документов и отмывание денег

Многие помнят Андрея Созинова как деятельного начальника Рижской криминальной полиции, который несколько лет назад руководил розыском опасного имантского педофила. После задержания преступника люди даже на улице и в магазинах благодарили Созинова. Однако оказывается, что он сам тем временем действовал в тени закона.

Расследование выявило тайную недвижимость полицейского в Испании, тайный бизнес по продаже автомобилей и сбор секретных документов.

Бывшему главе криминальной полиции предъявлены обвинения в особо тяжких преступлениях - отмывании денег, незаконном сборе сведений, являющихся предметом государственной тайны, и злоупотреблении служебным положением. Возможно, список обвинений будет дополнен - еще продолжается следствие по другому уголовному делу о незарегистрированном бизнесе.

Созинов уволился с работы в Госполиции в июне прошлого года после масштабных обысков у него дома и на работе.

Он не признает себя виновным в предъявленных ему обвинениях, заявил адвокат Созинова Риналд Бушс. От дальнейших комментариев по делу адвокат воздержался, сославшись на закрытый судебный процесс.

О наказании пока говорить рано, суд только начался, однако два из трех инкриминированных Созинову преступлений считаются особо тяжкими.

Наиболее мягкое наказание, которое грозит ему согласно части 1-й статьи 318-й Уголовного закона за использование служебного положения, - лишение свободы на срок до трех лет.

Отмывание денег согласно части 3-й статьи 195-й Уголовного закона наказывается тюремным заключением от трех до 12 лет, а за незаконный сбор сведений, являющихся предметом государственной тайны, согласно части 2-й статьи 85-й предусмотрено особо строгое наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 20 лет.