В начале августа этого года в Государственную полицию поступило заявление от самоуправления Сигулдского края, в котором говорилось, что политическая партия "Стабильности!", которую основал Алексей Росликов, нарушает правила использования товарного знака. Об этом порталу TVNET сообщила представитель Государственной полиции Диана Лукина.
Самоуправление Сигулды написало заявление в полицию на партию Росликова
"5 августа текущего года в управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции поступило заявление относительно возможного использования зарегистрированного товарного знака. Начата проверка", - сообщила Лукина порталу TVNET.
Как сообщила мэрия в своем Twitter в четверг, 18 августа, заявление было направлено не только в Государственную полицию, но и в Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией за нарушения использования символики, а также в Совет по конкуренции за нарушения Закона о рекламе.
"Готовим заявление в суд!", -заявил муниципалитет в четверг.
Уже сообщалось, что в июле местное самоуправление готовило заявление в Государственную полицию для возбуждения административного дела в связи с нарушением правил использования товарных знаков.
Партия "Стабильности" выбрал S! в качестве своего логотипа. - Буква S с восклицательным знаком белого цвета, которая напоминает логотип самоуправления Сигулдского края, разработана и используется с 2010 года.
В июле муниципалитет уже пытался связаться с политической партией, но это не увенчалась успехом.
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