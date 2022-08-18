Самоуправление Сигулды написало заявление в полицию на партию Росликова

"5 августа текущего года в управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции поступило заявление относительно возможного использования зарегистрированного товарного знака. Начата проверка", - сообщила Лукина порталу TVNET.

Как сообщила мэрия в своем Twitter в четверг, 18 августа, заявление было направлено не только в Государственную полицию, но и в Управление по предупреждению и борьбе с коррупцией за нарушения использования символики, а также в Совет по конкуренции за нарушения Закона о рекламе.

"Готовим заявление в суд!", -заявил муниципалитет в четверг.

Логотип партии Фото: Evija Trifanova/LETA

Уже сообщалось, что в июле местное самоуправление готовило заявление в Государственную полицию для возбуждения административного дела в связи с нарушением правил использования товарных знаков.

Партия "Стабильности" выбрал S! в качестве своего логотипа. - Буква S с восклицательным знаком белого цвета, которая напоминает логотип самоуправления Сигулдского края, разработана и используется с 2010 года.

В июле муниципалитет уже пытался связаться с политической партией, но это не увенчалась успехом.