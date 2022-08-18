Россия перебросила в Калининградскую область три боевых самолета, вооруженных гиперзвуковыми ракетами "Кинжал", сообщило в четверг, 18 августа, Минобороны России.
Россия перебросила боевые самолеты с гиперзвуковыми ракетами в Калининградскую область
Россия перебросила боевые самолеты с гиперзвуковыми ракетами в Калининградскую область
Самолеты МиГ-31 будут базироваться на аэродроме Чкаловск и нести боевое дежурство круглосуточно. Переброска произведена в рамках стратегического сдерживания.
Ранее министерство сообщало, что авиационный комплекс "Кинжал" применялся в Украине.
"Кинжал" - российская гиперзвуковая ракета, способная поражать стационарные объекты, а также надводные корабли. В России заявляются, что "Кинжалы" могут развивать скорость в десять раз больше, чем скорость звука, и маневрировать на всей траектории полета.
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