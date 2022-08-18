Россия перебросила боевые самолеты с гиперзвуковыми ракетами в Калининградскую область

Самолеты МиГ-31 будут базироваться на аэродроме Чкаловск и нести боевое дежурство круглосуточно. Переброска произведена в рамках стратегического сдерживания.

"Кинжал" - российская гиперзвуковая ракета, способная поражать стационарные объекты, а также надводные корабли. В России заявляются, что "Кинжалы" могут развивать скорость в десять раз больше, чем скорость звука, и маневрировать на всей траектории полета.