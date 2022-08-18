"Надо больше пить!" Как Япония пытается пополнять казну и поддерживать бизнес

Как сообщают японские СМИ, не все в стране встретили конкурс с энтузиазмом, некоторые критикуют власти за насаждение вредной привычки. Другие напротив - выкладывают в сетях свои идеи рекламы горячительного.

Заявки на конкурс принимаются до конца сентября, лучшие из них потом доработают вместе с экспертами, финальные презентации состоятся в ноябре.

Алкогольный рынок в Японии действительно быстро сокращается, и производители указывают в основном на низкую рождаемость и стареющее население.

Последние данные налоговой службы показывают, что в 2020 году японцы пили гораздо меньше, чем в 1995, потребление алкоголя упало со 100 литров в год до 75.

Вместе с этим падают и налоговые доходы от алкогольной отрасли. По данным издания Japan Times, в 1980 году налоги от продажи спиртного составили 5% бюджета, а в 2020 - только 1,7%.

По оценкам Всемирного банка, почти треть населения Японии (29%) - люди в возрасте 65 лет и старше. Это самая высокая доля пожилого населения в мире.

И в этом смысле опасения по поводу саке - далеко не единственная проблема, стоящая в ближайшие годы перед японской экономикой.