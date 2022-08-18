Москву накрыл смог от лесных пожаров в Рязанской области. На улицу советуют выходить в масках

Площадь рязанских пожаров быстро растет: если накануне губернатор оценивал ее в 84,8 гектара, то утром в пятницу - уже в 181 гектар.

В Рязанскую область на вертолете полетел новый глава МЧС Александр Куренков. Туда же министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов отправил главу Рослесхоза.

Что говорят специалисты

"Повторения ситуации 2010 года точно не будет, когда вся Москва была в дыму и были превышены все предельно допустимые концентрации вредных веществ", - заверяет Вильфанд.

Москве не угрожает повторение смога 2010 года, заявили Интерфаксу и в службах мониторинга за состоянием лесного хозяйства в Подмосковье.

Запах гари "обусловлен сильным ветром на рязанском направлении", ветер приносит воздушные массы из соседней области, где идет борьба с несколькими очагами крупных природных пожаров, сказал собеседник агентства. По его словам, сильнейший смог в 2010 году был в основном вызван торфяными пожарами в Подмосковье, а они сейчас не горят.

Об этом же говорят и в подмосковном управлении МЧС: "На территории Московской области ситуация под контролем, фиксируются единичные очаги природных пожаров, которые ликвидируются в тот же день. Торфяники затоплены, угрозы торфяных пожаров нет".

"Класс пожарной опасности сейчас высокий, но не чрезвычайный, - прокомментировал ситуацию Вильфанд. - Важно, эти пожары в Рязанской области не торфяные, вот их тяжело тушить, а лесные, а с ними сейчас очень интенсивно справляются и специалисты Рослесхоза, и МЧС".

В то же время торфяники загорелись с противоположной стороны от Москвы - во Владимирской области. Из столицы направили туда для тушения 30 единиц техники и 90 спасателей, передает РИА Новости.