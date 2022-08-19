Пт, 19.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Ассоциация руководителей образования еще надеется на компромисс педагогов и министерства

rus.tvnet.lv
Ассоциация руководителей образования еще надеется на компромисс педагогов и министерства
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidents un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns
Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas prezidents un Siguldas Valsts ģimnāzijas direktors Rūdolfs Kalvāns Фото: Paula Čurkste/LETA

Президент Латвийской ассоциации руководителей образования (ЛАРО) и директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс надеtтся, что между профсоюзом педагогов и Министерством образования и науки будет достигнут компромисс и запланированная забастовка учителей не состоится.

В интервью передаче Rīta panorāma Калванс признал, что требования, выдвинутые Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), являются логичными и ясными, а не эмоциональными, и директора школ в них едины с учителями.

Однако он надеется, что "как и в семье, и на рабочем месте, будучи вместе и при правильном управлении, еще в августе компромисс появится".

“Если нет, этот учебный год начнется очень грустно”, - сказал Калванс.

Как сообщалось, профсоюз планирует начать забастовку педагогов 19 сентября.

Одно из требований - сбалансированная рабочая нагрузка. Как поясняет Ванага, профсоюз не согласен с предложением Министерства образования и науки (МОН) решить этот вопрос до 2028 года. Процесс слишком долгий, и его нельзя позволить себе при нынешних проблемах.

Второе требование - добиться от государства выполнения действующей нормы закона об образовании о графике выплат вознаграждения педагогам, приведя его в соответствие с принципами расчета заработной платы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх