Президент Латвийской ассоциации руководителей образования (ЛАРО) и директор Сигулдской государственной гимназии Рудольф Калванс надеtтся, что между профсоюзом педагогов и Министерством образования и науки будет достигнут компромисс и запланированная забастовка учителей не состоится.
Ассоциация руководителей образования еще надеется на компромисс педагогов и министерства
В интервью передаче Rīta panorāma Калванс признал, что требования, выдвинутые Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), являются логичными и ясными, а не эмоциональными, и директора школ в них едины с учителями.
Однако он надеется, что "как и в семье, и на рабочем месте, будучи вместе и при правильном управлении, еще в августе компромисс появится".
“Если нет, этот учебный год начнется очень грустно”, - сказал Калванс.
Как сообщалось, профсоюз планирует начать забастовку педагогов 19 сентября.
Одно из требований - сбалансированная рабочая нагрузка. Как поясняет Ванага, профсоюз не согласен с предложением Министерства образования и науки (МОН) решить этот вопрос до 2028 года. Процесс слишком долгий, и его нельзя позволить себе при нынешних проблемах.
Второе требование - добиться от государства выполнения действующей нормы закона об образовании о графике выплат вознаграждения педагогам, приведя его в соответствие с принципами расчета заработной платы.
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