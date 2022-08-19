Ассоциация руководителей образования еще надеется на компромисс педагогов и министерства

В интервью передаче Rīta panorāma Калванс признал, что требования, выдвинутые Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA), являются логичными и ясными, а не эмоциональными, и директора школ в них едины с учителями.

Однако он надеется, что "как и в семье, и на рабочем месте, будучи вместе и при правильном управлении, еще в августе компромисс появится".

“Если нет, этот учебный год начнется очень грустно”, - сказал Калванс.

Как сообщалось, профсоюз планирует начать забастовку педагогов 19 сентября.

Одно из требований - сбалансированная рабочая нагрузка. Как поясняет Ванага, профсоюз не согласен с предложением Министерства образования и науки (МОН) решить этот вопрос до 2028 года. Процесс слишком долгий, и его нельзя позволить себе при нынешних проблемах.

Второе требование - добиться от государства выполнения действующей нормы закона об образовании о графике выплат вознаграждения педагогам, приведя его в соответствие с принципами расчета заработной платы.