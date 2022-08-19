"Я чувствовала себя виноватой": Вике-Фрейберга рассказала о смерти сестры в концлагере

Полки были до потолка, на всех полках трупы, потому что в лагере постоянно умирали люди. Тело сестренки положили рядом с телом очень старой женщины. Женщина была голая, как старый человек - с сухой кожей, и мне казалось, что старый человек прожил свою жизнь, а у моей младшей сестры жизнь украли", - вспоминает Вике-Фрейберга свои мысли в то время.

В передаче спросили об эмоциях, которые остаются после такой семейной трагедии. "Боль остается. Человек может положить воспоминание на полку и не трогать его, но когда эту полку начинают поднимать, когда я писала свои ранние детские воспоминания, это было очень тяжело.

Я читала сказки о падчерице и видела в театре "Майю и Пайю" Бригадиере - я знала, что к падчерице относятся не так, как к настоящей дочери. В детстве я слышала, как одна из подруг моей мамы сказала: "Ой, Мария, как тебе повезло со вторым мужем, он принимает этого второго ребенка как своего". И это сильно ударило по мне, потому что мне и в голову не приходило сомневаться в том, что в нашей семье было что-то по-другому. Тогда