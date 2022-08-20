"Это очень страшно": Настя Каменских о возвращении в Украину и концерте в Литве

В первую очередь Настя Каменских поехала к маме, которая уже долгое время находится в Украине. А потом поехала в их дом с Потапом. Звезда поделилась, что уже слышала в Украине сирены, однако раньше она слышала тревогу на концерте в Литве: "Я слышала их не впервые. Потому что когда я была в Литве, я впервые услышала на благотворительном концерте и там включили ее прямо на весь зал, это очень страшно.

Настя активно говорит о войне со сцены и дает интервью. Она была с благотворительными концертами в Испании, Чехии, США и Израиле. За это время Каменских собрала 75 миллионов гривен для помощи украинцам и продолжает собирать, пишет TCH.

Каменских отметила, что за границей мало знают о войне в Украине и даже называют ее конфликтом: "Я показываю все эти видео из Бучи, из Ирпеня. Они этого не видят. И потому важно рассказывать, чтобы люди распространяли правду".

Напомним, Настя Каменских с мужем Потапом и их мамами за несколько дней до полномасштабного вторжения РФ в Украину оказались в Испании. Настя объяснила, что они поехали туда, чтобы поработать над альбомом, и о войне не знали.