Украина: Путин передал Зеленскому предложение о перемирии

"Эрдоган принес предложение Путина о перемирии и начале переговоров. Подробности о предложении рассказать не могу. Но мы отказались. И правильно сделали. Все в порядке", - написал депутат.

Он отметил, что "Российская Федерация сбавила обороты".

Позже депутат кратко изложил, в чем заключается предложение Путина.

"В этих условиях уже нет Киева, Одессы, русского языка и так далее. Но и это нас не устраивает", - пишет Гончаренко.

Как сообщалось, на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в город Львов на западе Украины, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В ходе встречи обсуждались возможности "прекращения войны между Украиной и Россией по дипломатическим каналам", сообщил представитель Турции.