В ходе визита во Львов президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган передал украинским властям предложение российского президента Владимира Путина о переговорах, сообщает украинское СМИ "Гордон" со ссылкой на сообщение депутата Парламента Украины Алексея Гончаренко на своем Telegram-канале.
Украина: Путин передал Зеленскому предложение о перемирии
"Эрдоган принес предложение Путина о перемирии и начале переговоров. Подробности о предложении рассказать не могу. Но мы отказались. И правильно сделали. Все в порядке", - написал депутат.
Он отметил, что "Российская Федерация сбавила обороты".
Позже депутат кратко изложил, в чем заключается предложение Путина.
"В этих условиях уже нет Киева, Одессы, русского языка и так далее. Но и это нас не устраивает", - пишет Гончаренко.
Как сообщалось, на этой неделе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в город Львов на западе Украины, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
В ходе встречи обсуждались возможности "прекращения войны между Украиной и Россией по дипломатическим каналам", сообщил представитель Турции.
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