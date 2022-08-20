Удар по Запорожской АЭС будет нарушением пятой статьи НАТО

Let’s make it clear now:



ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq — Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) August 19, 2022

"Любой преднамеренный ущерб, который может привести к потенциальной утечке радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи НАТО", - написал он, комментируя статью The Times, в которой утверждается, что Россия готовит провокации на оккупированной АЭС.

Адам Кинзингер, член Палаты представителей США от штата Иллинойс, также подтвердил слова Эллвуда: "Это даже не обсуждается. Любая утечка радиации убьет людей в странах НАТО. Это автоматически пятая статья".

Согласно статье 5 НАТО, если один из членов альянса станет жертвой вооруженного нападения, все остальные члены альянса без исключения будут рассматривать этот акт насилия как вооруженное нападение на всех них и примут все меры, которые посчитают целесообразными оказать, чтобы помочь стране альянса, подвергшейся нападению.

Как сообщалось, российские силы контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта, когда военные РФ также заняли Энергодар, город-спутник АЭС.

Россияне неоднократно обстреливали территорию АЭС и даже повредили несколько объектов. Украинские власти обратились к Международному агентству по атомной энергии за помощью в разрешении конфликта.

Европейский союз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с Запорожской АЭС.

В случае стихийного бедствия на объекте эвакуировать придется 400 тысяч жителей, сообщил глава военной администрации Запорожской области Александр Старух.