Британский депутат и председатель специального оборонного комитета Палаты общин Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд считает, что нападение на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) вызовет ответную реакцию со стороны вооруженных сил стран НАТО. Об этом он сообщил в Twitter.
Удар по Запорожской АЭС будет нарушением пятой статьи НАТО
Let’s make it clear now:— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) August 19, 2022
ANY deliberate damage causing potential radiation leak to a Ukrainian nuclear reactor would be a breach of NATO’s Article 5.@thetimes pic.twitter.com/FFv6KR1xdq
"Любой преднамеренный ущерб, который может привести к потенциальной утечке радиации на украинском ядерном реакторе, будет нарушением пятой статьи НАТО", - написал он, комментируя статью The Times, в которой утверждается, что Россия готовит провокации на оккупированной АЭС.
Адам Кинзингер, член Палаты представителей США от штата Иллинойс, также подтвердил слова Эллвуда: "Это даже не обсуждается. Любая утечка радиации убьет людей в странах НАТО. Это автоматически пятая статья".
Согласно статье 5 НАТО, если один из членов альянса станет жертвой вооруженного нападения, все остальные члены альянса без исключения будут рассматривать этот акт насилия как вооруженное нападение на всех них и примут все меры, которые посчитают целесообразными оказать, чтобы помочь стране альянса, подвергшейся нападению.
Как сообщалось, российские силы контролируют Запорожскую АЭС с 4 марта, когда военные РФ также заняли Энергодар, город-спутник АЭС.
Россияне неоднократно обстреливали территорию АЭС и даже повредили несколько объектов. Украинские власти обратились к Международному агентству по атомной энергии за помощью в разрешении конфликта.
Европейский союз и более 40 стран мира призвали Россию немедленно вывести свои войска и персонал с Запорожской АЭС.
В случае стихийного бедствия на объекте эвакуировать придется 400 тысяч жителей, сообщил глава военной администрации Запорожской области Александр Старух.
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