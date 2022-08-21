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Галкин издевается над дочерью, а Нинидзе рассталась с Виторганом?

Звездные страсти
rus.tvnet.lv
Галкин издевается над дочерью, а Нинидзе рассталась с Виторганом?
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Фото: Instagram/ коллаж RUS TVNET

Каждое воскресенье в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса за последнюю неделю. Итак, поехали!

Максим Галкин издевается над дочерью?

Под такими заголовками несколько желтых российский изданий опубликовали статьи проо Максима Галкина, который сейчас активно гастролирует по Европе. Артист регулярно рекламирует свои выступления в разных странах. Последний раз на видео о его концерте сказала Лиза Галкина и даже спела песенку.

Popcake.tv пишет, что Галкин чуть ли не заставил дочь сняться в этом рекламном ролике. 

"Я придумала песенку, между прочим, собственного сочинения", - сказала Лиза отцу, раскачиваясь на качелях. Максим попросил ее озвучить.

"Я как птичка взлетаю, а ты такой силач - на качелях меня катаешь. Thank you very much", - пропела она. Галкин положительно отреагировал на придуманное четверостишие.

"Кстати, у тебя концерт в Лондоне. Готовишься?" - кокетливо спросила Лиза отца.

Действительно, 24 августа Максим Галкин выступит в Лондоне, о чем он рассказал в соцсетях. Но надо сказать, что ребенок не выглядит усталым или замученным. 

Ранее российский комик и шоумен Максим Галкин, проживающий с семьей в Юрмале, поделился очередным видео со своими детьми, в котором показал, какие русские книги они читают. 

Максим не стал скрывать, что Лиза и Гарри на летних каникулах читают русские книги. Он попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали прочитать в школе.

Нино Нинидзе рассталась с Максимом Виторганом?

В СМИ появляется все больше слухов по поводу расставания Максима Виторгана и Нино Нинидзе

Пара давно уже не выходит вместе в свет и не публикует совместные снимки. Нино неоднократно писала многозначительные посты, которыми всеми силами намекала на то, что в ее личной жизни произошли перемены.

Теперь же она ответила, что у них с Максимом на самом деле все хорошо. Нинидзе не понимает, почему люди судят по ее ленте в социальнных сетях. По словам Нино, у нее есть причины скрывать свою личную жизнь. Именно поэтому она особо и не рассказывает о Максиме. Однако это вовсе не значит, что они разошлись и произошла какая-то драма.

Напомним, Нино Нинидзе и Максим Виторган вместе уже три года. Они начали встречаться практически сразу после того, как Виторган развелся с Ксенией Собчак.

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