Галкин издевается над дочерью, а Нинидзе рассталась с Виторганом?

Максим не стал скрывать, что Лиза и Гарри на летних каникулах читают русские книги. Он попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали прочитать в школе.

Нино Нинидзе рассталась с Максимом Виторганом?

В СМИ появляется все больше слухов по поводу расставания Максима Виторгана и Нино Нинидзе.

Пара давно уже не выходит вместе в свет и не публикует совместные снимки. Нино неоднократно писала многозначительные посты, которыми всеми силами намекала на то, что в ее личной жизни произошли перемены.

Теперь же она ответила, что у них с Максимом на самом деле все хорошо. Нинидзе не понимает, почему люди судят по ее ленте в социальнных сетях. По словам Нино, у нее есть причины скрывать свою личную жизнь. Именно поэтому она особо и не рассказывает о Максиме. Однако это вовсе не значит, что они разошлись и произошла какая-то драма.

Напомним, Нино Нинидзе и Максим Виторган вместе уже три года. Они начали встречаться практически сразу после того, как Виторган развелся с Ксенией Собчак.