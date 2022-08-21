Каждое воскресенье в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи из мира шоу-бизнеса за последнюю неделю. Итак, поехали!
Галкин издевается над дочерью, а Нинидзе рассталась с Виторганом?
Максим Галкин издевается над дочерью?
Под такими заголовками несколько желтых российский изданий опубликовали статьи проо Максима Галкина, который сейчас активно гастролирует по Европе. Артист регулярно рекламирует свои выступления в разных странах. Последний раз на видео о его концерте сказала Лиза Галкина и даже спела песенку.
Popcake.tv пишет, что Галкин чуть ли не заставил дочь сняться в этом рекламном ролике.
"Я придумала песенку, между прочим, собственного сочинения", - сказала Лиза отцу, раскачиваясь на качелях. Максим попросил ее озвучить.
"Я как птичка взлетаю, а ты такой силач - на качелях меня катаешь. Thank you very much", - пропела она. Галкин положительно отреагировал на придуманное четверостишие.
"Кстати, у тебя концерт в Лондоне. Готовишься?" - кокетливо спросила Лиза отца.
Действительно, 24 августа Максим Галкин выступит в Лондоне, о чем он рассказал в соцсетях. Но надо сказать, что ребенок не выглядит усталым или замученным.
Ранее российский комик и шоумен Максим Галкин, проживающий с семьей в Юрмале, поделился очередным видео со своими детьми, в котором показал, какие русские книги они читают.
Максим не стал скрывать, что Лиза и Гарри на летних каникулах читают русские книги. Он попросил детей назвать, что именно они читают. У Гарри в руках была хрестоматия русской классики, а Лиза объяснила, что читает "Белого пуделя" Куприна - его задали прочитать в школе.
Нино Нинидзе рассталась с Максимом Виторганом?
В СМИ появляется все больше слухов по поводу расставания Максима Виторгана и Нино Нинидзе.
Пара давно уже не выходит вместе в свет и не публикует совместные снимки. Нино неоднократно писала многозначительные посты, которыми всеми силами намекала на то, что в ее личной жизни произошли перемены.
Теперь же она ответила, что у них с Максимом на самом деле все хорошо. Нинидзе не понимает, почему люди судят по ее ленте в социальнных сетях. По словам Нино, у нее есть причины скрывать свою личную жизнь. Именно поэтому она особо и не рассказывает о Максиме. Однако это вовсе не значит, что они разошлись и произошла какая-то драма.
Напомним, Нино Нинидзе и Максим Виторган вместе уже три года. Они начали встречаться практически сразу после того, как Виторган развелся с Ксенией Собчак.
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