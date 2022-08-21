"С нами сегодня тысяча украинцев": Prāta vētra переполошили Межапарк и ближайшие районы

20 августа в Межапарке прошел заключительный концерт тура группы Prāta vētra, получивший название Gāds bez kalendāra. Gāds bez kalendāra - это название нового альбома группы и отсылка к периоду пандемии.
Концерты Prāta vētra всегда становятся событием для любого города, в котором они происходят. Сначала, это путь на мероприятие.
Толпы людей со всех дорожек и окраин собираются и идут в одном направлении. Неважно с какой стороны ты собирался на концерт, просто понятно, что вот эти люди идут на концерт Prāta vētra.
Машины еще днем стали появляться на парковках в Чиекуркалнсе, Тейке, Саркандаугаве. Люди далее пересаживались на скутеры и мотороллеры и ехали в Межапарк. Такая сложность была нужна, потому что парковаться негде!
Да это и не мудрено, ведь собралось по меньшей мере 45 тысяч зрителей.
Четыре года назад Prāta vētra выступала с концертом в Межапарке, о чем солист Ренарс Кауперс сказал публике. Он добавил, что эта сцена особенная. Тут каждое дерево пропитано музыкой.
Естественно, Prāta vētra исполняли песни из нового альбома, записанного в период пандемии. Gāds bez kalendāra вышел в 2021 году. Со сцены прозвучали такие новые песни как "Feels", "Karuseļi", "Papīra lidmašīnas", "Tur, kur Dieva kamanas slīd", "Dzelzceļnieks", "Gads bez kalendāra" и другие.
Вместе с Prāta vētra на сцене были такие артисты как Интарс Бусулис, Рейнис Сейянс, Янис Шипкевичс, Кристине Паже, Густаво, ansis, Донс и многие другие.
Эпично и с восточными мотивами прозвучала песня "Tur, kur Dieva kamanas slīd", исполненная вместе с группой Tautasmeitas.
"С нами сегодня тысяча украинцев, пришедших с семьями на концерт", - сказал Ренарс Кауперс перед песней Mana dziesma, которая была исполнена на латышском и украинском языке. Сцена в этот момент была подкрашена в цвета украинского флага.
Концерт Prāta vētra - это всегда история, приправленная качественной анимацией и световым шоу. Можно сказать, что это визитная карточка группы. На этот раз они звучали мощнее, а красный цвет в оформлении некоторых песен только добавлял атмосферности. Кстати, на сцене было две барабанные установки. За одной из них играла девушка - Нелли Бубуянц.
Как признался Ренарс Кауперс они не могут на концертах не исполнять свои хиты, а потому
45-тысячная толпа хором пела и светила фонариками своих телефонов под песни "Lec", "Četri krasti", "Plaukstas lieluma pavasaris", "Spogulīt, spogulīt", "Debesis iekrīta tevī", "Rudens" и многие другие.
На бис под грандиозный фейерверк прозвучала "Tu izvēlējies palikt".
Галерея: концерт Prāta vētra в Межапарке
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