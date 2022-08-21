"С нами сегодня тысяча украинцев": Prāta vētra переполошили Межапарк и ближайшие районы

Вместе с Prāta vētra на сцене были такие артисты как Интарс Бусулис, Рейнис Сейянс, Янис Шипкевичс, Кристине Паже, Густаво, ansis, Донс и многие другие.

"С нами сегодня тысяча украинцев, пришедших с семьями на концерт", - сказал Ренарс Кауперс перед песней Mana dziesma, которая была исполнена на латышском и украинском языке. Сцена в этот момент была подкрашена в цвета украинского флага.

Концерт Prāta vētra - это всегда история, приправленная качественной анимацией и световым шоу. Можно сказать, что это визитная карточка группы. На этот раз они звучали мощнее, а красный цвет в оформлении некоторых песен только добавлял атмосферности. Кстати, на сцене было две барабанные установки. За одной из них играла девушка - Нелли Бубуянц.