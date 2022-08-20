В Ропажском крае демонтированы еще два советских памятника

Памятники находились в Муцениеки и Дрейлини.

Памятники были демонтированы в соответствии с решением Ропажской думы от 6 июля.

Самоуправление Ропажи при подготовке решения, касающегося упомянутых памятников, проверило информацию и пришло к выводу, что в местах расположения этих объектов нет захоронений воинов, там не велись бои и памятники можно рассматривать только как визуальное напоминание о периоде советской оккупации и прославление советской армии.

В контексте нынешней геополитической ситуации это напоминание о жестокости, агрессии и насилии, с которыми Россия реализует нарушения международного права в отношении Украины, развернув широкую военную агрессию.

Как ранее сообщил заместитель председателя Ропажской краевой думы Харалд Бурковскис, один из демонтированных объектов находился в Муцениеки, где раньше была расположена ракетная база советской армии.

Вторым объектом демонтажа стал обелиск, посвященный "освободителям" Риги.