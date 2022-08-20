"ПБК Латвия" обжаловала отказ суда в продлении лицензии на вещание

Теперь дело предстоит рассмотреть апелляционной инстанции. Дата слушания еще не назначена.

Суд первой инстанции отклонил иск ПБК о восстановлении разрешения на вещание телеканала.

Ранее вступило в силу решение Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) об аннулировании выданного ПБК разрешения на трансляцию программы "ПБК Латвия".

По мнению совета, систематическое нарушение нормативных актов, существенное несоблюдение основных условий выданного программе разрешения на вещание, а также разглашение сведений, угрожающих здоровью и безопасности государства и общества, несовместимы с задачей электронных СМИ - информировать, просвещать и развлекать аудиторию, а также несовместимы с успешной и правомерной деятельностью электронного СМИ в общественных интересах.

Разрешение на вещание программы "ПБК Латвия" сроком на десять лет было выдано в феврале 2015 года.

По информации Firmas.lv, в 2020 году PBK Latvija работала с оборотом 4,319 млн евро, что на 0,7% больше, чем годом ранее, а убытки по сравнению с прибылью прошлого года составили 12 920 евро.

Компания PBK Latvija зарегистрирована в сентябре 2002 года, ее основной капитал составляет 49 980 евро. Единственным владельцем является ООО Baltijas Mediju Alianse, наполовину принадлежащее гражданину России Алексею Плясунову и гражданину Латвии Олегу Солодову.

Baltic Media Alliance владеет еще несколькими медиакомпаниями.