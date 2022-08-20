Скончался первый командир киберземессардзе майор Гатис Граудиньш

Калиньш указал в Twitter, что жизнь Гатиса Градуньша оборвалась трагически.

"Вклад Гатиса в развитие армии Латвии навечно останется в памяти", - написал Калниньш.

🕯Traģiski ir aprāvies dzīves ceļš pirmajam kibervienības komandierim majoram Gatim Graudiņam - spilgtam intelektuālim, radošai personībai un man tuvam domubiedram.

Mūžīgā piemiņā Gata veikums ir atstāts @Latvijas_armija attīstībā🕯 pic.twitter.com/by3Vi9xwey — Ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš (@LeonidsKalnins) August 20, 2022

В 2016 году командир киберземессардзе досрочно уволился со службы.

Доступные на сайте Службы госдоходов декларации свидетельствуют, что с начала 2000-х годов Граудиньш служил начальником части в на тот момент Службе безопасности Сейма и президента. Затем он сделал карьеру в Земессардзе, где занимал несколько должностей в штабе Земессардзе.

Подразделение киберобороны Земессардзе было создано 30 июля 2013 года, когда министр обороны подписал приказ об организаторских структурных изменениях в Национальных вооруженных силах, включив в них и это подразделение. Командиром был назначен майор Граудиньш.