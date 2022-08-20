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Скончался первый командир киберземессардзе майор Гатис Граудиньш

rus.tvnet.lv
Скончался первый командир киберземессардзе майор Гатис Граудиньш
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Свеча в руках земессарга. Иллюстративное фото
Свеча в руках земессарга. Иллюстративное фото Фото: Zane Bitere/LETA

Скончался первый командир киберземессардзе майор Гатис Граудиньш, сообщил в субботу, 20 августа, командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.

Калиньш указал в Twitter, что жизнь Гатиса Градуньша оборвалась трагически.

"Вклад Гатиса в развитие армии Латвии навечно останется в памяти", - написал Калниньш.

В 2016 году командир киберземессардзе досрочно уволился со службы.

Доступные на сайте Службы госдоходов декларации свидетельствуют, что с начала 2000-х годов Граудиньш служил начальником части в на тот момент Службе безопасности Сейма и президента. Затем он сделал карьеру в Земессардзе, где занимал несколько должностей в штабе Земессардзе.

Подразделение киберобороны Земессардзе было создано 30 июля 2013 года, когда министр обороны подписал приказ об организаторских структурных изменениях в Национальных вооруженных силах, включив в них и это подразделение. Командиром был назначен майор Граудиньш.

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