Скончался первый командир киберземессардзе майор Гатис Граудиньш, сообщил в субботу, 20 августа, командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш.
Скончался первый командир киберземессардзе майор Гатис Граудиньш
Калиньш указал в Twitter, что жизнь Гатиса Градуньша оборвалась трагически.
"Вклад Гатиса в развитие армии Латвии навечно останется в памяти", - написал Калниньш.
🕯Traģiski ir aprāvies dzīves ceļš pirmajam kibervienības komandierim majoram Gatim Graudiņam - spilgtam intelektuālim, radošai personībai un man tuvam domubiedram.— Ģenerālleitnants Leonīds Kalniņš (@LeonidsKalnins) August 20, 2022
Mūžīgā piemiņā Gata veikums ir atstāts @Latvijas_armija attīstībā🕯 pic.twitter.com/by3Vi9xwey
В 2016 году командир киберземессардзе досрочно уволился со службы.
Доступные на сайте Службы госдоходов декларации свидетельствуют, что с начала 2000-х годов Граудиньш служил начальником части в на тот момент Службе безопасности Сейма и президента. Затем он сделал карьеру в Земессардзе, где занимал несколько должностей в штабе Земессардзе.
Подразделение киберобороны Земессардзе было создано 30 июля 2013 года, когда министр обороны подписал приказ об организаторских структурных изменениях в Национальных вооруженных силах, включив в них и это подразделение. Командиром был назначен майор Граудиньш.
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