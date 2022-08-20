В субботу, 20 августа, Эстония отметила День восстановления независимости.
Эстония отпраздновала День восстановления независимости
Празднование началось в 11 часов с поминальной церемонии у камня 20-го августа на склоне холма Тоомпеа. С речью выступил президент "Клуба 20 августа" Антс Веэтыусме. В полдень в Белом зале замка Тоомпеа прошло традиционное торжественное собрание "Клуба 20 августа". Вечером президент дал традиционный прием в Розовом саду Кадриорга. Праздничные мероприятия прошли по всей Эстонии.
31 год назад, 20 августа 1991 года в 23:03 Верховный Совет Эстонской Республики 69 голосами "за" принял постановление "О независимости Эстонской Республики".
Президент: Эстония всегда находила путь к реализации надежд
Президент Алар Карис выступил в субботу вечером с речью, посвященной Дню восстановления независимости, в которой сказал, что Эстония и эстоноземельцы всегда находили путь, чтобы реализовать свои надежды.
"20 августа, 31 год назад Эстония восстановила свою независимость. Это было наше общее решение. Так завершилась поющая революция, воплотившая в себе мечты о свободе выстоявшего вопреки оккупации народа. И борьба за эту свободу, которую вели самые смелые его представители. В итоге в одном зале собрались члены всех движений, боровшихся за восстановление нашей независимости, - сказал Карис. - Каждый житель Эстонии помнит эти события по-своему. Мне запомнилась тревога дней августовского путча, когда мы в Тарту, в Таммелинн, смотрели на то, как движется в сторону Таллинна колонна бронетранспортеров из Пскова. В семье было уже трое детей, самому маленькому – четыре месяца, и конечно я думал, что с нами будет. Я думал о семье и, разумеется, о будущем Эстонии. Тревога была серьезной, хотя я не верил в успех путча – слишком уж сильно во время пресс-конференции дрожали руки у одного из его лидеров".
По словам Кариса, война, которую ведет Россия, выявила новое значение памятников Второй мировой войны, и трагическое прошлое обернулось кровавым настоящим. Теперь в Эстонии ведутся острые дебаты о символах, памяти и трактовке истории. Карис сказал, что это и есть трудные темы, на которые надо спорить, чтобы как можно больше людей однозначно понимали, что Эстонская Республика считает приемлемым, а что нет.
"Танк-монумент, превратившийся в неуместный символ начатой Россией войны, став музейным экспонатом, не даст нам больше поводов для ссоры. В современном мире, который пытаются сбить с пути ложью, музей является местом, где следует искать правду и где она видна, - пояснил президент. - Что дальше? Доверие между Нарвой и правительством следует восстановить, потому что другой Эстонии у нас нет. И это наша общая Эстония, какими бы разными мы не были".
"Я не хотел бы говорить сегодня о войне, но умолчать об этом было бы нечестно. Как было бы нечестно не спросить, чью войну ведет Россия. Это вопрос принципиальный, - сказал Карис. - Через два дня после вторжения российской армии в Украину, 26 февраля, выступая на народном митинге на площади Вабадузе в Таллинне, я сказал, что это не война народа России против Украины и украинцев, это война президента Путина. Я и сейчас так считаю. Но с существенным дополнением – это не война народа России в том случае, если народ отречется от этой войны. Потому что сейчас и молчание служит поддержкой войны".
Если бы миллионы не молчали, война закончилась бы быстро, сказал Карис, добавив, что мы видели это примерно 35 лет назад, когда народы Эстонии, Латвии и Литвы больше не стали молчать и их открытая решимость стала одним из толчков, разрушивших железный занавес империи.
Зеленский поздравил Эстонию с Днем восстановления независимости
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу поздравил президента Эстонии Алара Кариса и жителей Эстонии с Днем восстановления независимости.
"Поздравляю с Днем восстановления независимости Алара Кариса и весь дружелюбный эстонский народ. Наши государства, однажды пережившие потерю независимости, лучше всего понимают ее ценность. Вот почему эстонцы так горячо поддерживают Украину в борьбе с агрессором. Спасибо вам за это. Желаю Эстонии мира и благополучия", - написал Зеленский в Twitter.
Посольство США: Штаты не признавали оккупацию Эстонии
Посольство США в Таллинне в соцсетях поздравило Эстонию с Днем восстановления независимости и напомнило, что США не признавали оккупацию Эстонию.
"31 год назад Эстония объявила о полном восстановлении независимости своего государства, тем самым прекратив его незаконную оккупацию и аннексию Советским союзом, - написало посольство. - 28 июля 1922 года США признали Эстонию независимым государством и с тех пор непоколебимо поддерживали независимость Эстонии".
Посольство напомнило, что и в период 1940–1991, когда Эстония была незаконно оккупирована СССР, правительство США признавало Эстонскую Республику законным представителем в дипломатических отношениях.
"Признание правопреемства Эстонской Республики является фундаментом отношений США и Эстонии, США никогда не признавали аннексию Эстонии со стороны СССР. Партнерство между нашими странами основано на наших общих ценностях, идеалах и интересах. Да здравствует Эстония", - заключило посольство.
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