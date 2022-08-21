Латвийцы пожертвовали на "Байрактар" для Украины уже полмиллиона евро

"Благодаря пожертвованию у нас также есть возможность показать нашу поддержку Украине в этой жестокой войне, а также руками украинцев передать наш привет российским военным!", говорит об акции Ралф Эйландс, один из ее инициаторов. Его украинский друг Владимир Бирюков, в свою очередь, подчеркивает, что он "бесконечно благодарен за все, что Латвия уже сделала для Украины. Мы видим это и ценим от всего сердца. У российских оккупантов и Владимира Путина ничего не получится, потому что сильная украинская армия уже доказала, что может защитить не только Украину, но и весь цивилизованный, демократический и, главное, свободный мир".