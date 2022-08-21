В рамках кампании по сбору средств на покупку беспилотного летательного аппарата Bayraktar с утра 16 августа, когда начался сбор средств, было пожертвовано уже 520 806 евро, следует из информации на сайте Ziedot.lv.
Латвийцы пожертвовали на "Байрактар" для Украины уже полмиллиона евро
Латвия - не первая страна, граждане которой решили выразить свою поддержку Украине, собрав пожертвования на этот боевой летательный аппарат. Подобные акции уже проводились, например, в Польше, Литве, Норвегии и Канаде, сообщает Ziedot.lv.
"Благодаря пожертвованию у нас также есть возможность показать нашу поддержку Украине в этой жестокой войне, а также руками украинцев передать наш привет российским военным!", говорит об акции Ралф Эйландс, один из ее инициаторов. Его украинский друг Владимир Бирюков, в свою очередь, подчеркивает, что он "бесконечно благодарен за все, что Латвия уже сделала для Украины. Мы видим это и ценим от всего сердца. У российских оккупантов и Владимира Путина ничего не получится, потому что сильная украинская армия уже доказала, что может защитить не только Украину, но и весь цивилизованный, демократический и, главное, свободный мир".
Акция поддерживается Министерством обороны Латвии, которое обязалось закупить и доставить беспилотник в Украину.
Для приобретения боевого беспилотника Bayraktar TB2 турецкого производства необходимо собрать пять миллионов евро. Сделать пожертвование на покупку беспилотного летательного аппарата можно на сайте ziedot.lv, совершив денежный перевод на один из указанных номеров счетов с указанием Latvijas bairaktaram или позвонив по телефону телефон для пожертвований 900 065 61 (стоимость звонка 4,27 евро).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!