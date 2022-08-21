Минобороны Албании сообщило о задержании двух россиян и украинца

При задержании пострадали двое солдат, охранявших закрытый объект.

На место происшествия выехали представители полиции, прокуратуры и спецслужб. Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что задержанные подозреваются в шпионаже.

По данным минобороны, инцидент произошел на заводе механического оружия "Молот" в городе Грамши в субботу, 20 августа, около 17:40.

Охрана военного завода заметила, что на его территорию проник посторонний и начал фотографировать объект. При появлении часовых нарушитель попытался скрыться, но был задержан. В момент задержания он распылил баллончик с нервнопаралитическим газом, в результате двое солдат серьезно пострадали и были доставлены в госпиталь.

Задержанным оказался гражданин России, власти приводят только его возраст - 24 года и инициалы - М.З.

Тем временем за периметром завода были замечены еще двое, женщина и мужчина, сопровождавшие человека, проникшего на территорию.