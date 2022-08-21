Фото ⟩ В Ригу прибыли два американских военных корабля

Как отметили в посольстве, визит американских военных кораблей является подтверждением тесных и длительных взаимоотношений между США и Латвией, а также подчеркивает растущие возможности взаимодействия между США и их союзниками и партнерами по НАТО.

В ходе пребывания в Риге Arlington посетят представители посольства США в Латвии, а Gunston Hall - представители посольства и правительства Латвии. В свою очередь для американских военнослужащих организованы экскурсии по Старой Риге и Гауйскому национальному парку.

Ранее в июле Ригу посетил американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51).

Вопрос об усилении сил НАТО в странах Балтии в частности и на восточных рубежах вообще стал актуальнее после начала военной агрессии России в Украине.