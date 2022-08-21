В субботу, 20 августа, в рамках запланированного визита в Ригу прибыли десантно-транспортный корабль-док ВМС США USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль ВМС США USS Gunston Hall (LSD 44) вместе с морскими пехотинцами 22-го экспедиционного отряда морской пехоты США, говорится в пресс-релизе Отдела прессы и культуры Посольства США в Риге.
Фото ⟩ В Ригу прибыли два американских военных корабля
Как отметили в посольстве, визит американских военных кораблей является подтверждением тесных и длительных взаимоотношений между США и Латвией, а также подчеркивает растущие возможности взаимодействия между США и их союзниками и партнерами по НАТО.
В ходе пребывания в Риге Arlington посетят представители посольства США в Латвии, а Gunston Hall - представители посольства и правительства Латвии. В свою очередь для американских военнослужащих организованы экскурсии по Старой Риге и Гауйскому национальному парку.
Ранее в июле Ригу посетил американский ракетный эсминец USS Arleigh Burke (DDG 51).
Вопрос об усилении сил НАТО в странах Балтии в частности и на восточных рубежах вообще стал актуальнее после начала военной агрессии России в Украине.
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