Главное за 8 февраля Отключение от БРЭЛЛ прошло удачно, неудача "Потока" и фестиваль ледяных скульптур

Читайте также За рубежом Зеленский: северокорейские солдаты вернулись на фронт в Курской области

Российские госслужащие стремятся безопасно пройти войну РФ против Украины, чтобы построить собственную карьеру. DW изучила список погибших одного из самых безопасных для чиновников подразделений БАРС "Каскад".

Десять человек погибли в результате крушения небольшого пассажирского самолета на Аляске, США, сообщили власти в пятницу, 7 февраля.

Читайте также За рубежом Десять человек погибли в авиакатастрофе на Аляске

Стремительный рост цен на куриные яйца в США, вызванный вспышкой птичьего гриппа, вынуждает ритейлеров идти на экстренные меры, а покупателей — пересматривать свои финансовые возможности, а порой и идти на крайности.

Интересное чтиво:

В последние несколько лет в Латвии наметилась тенденция увеличения количества огнестрельного оружия на руках у населения. TVNET+ разбирался, легко ли в Латвии легально получить разрешение на оружие и что для этого нужно.

Глава латвийской энергокомпании Latvenergo, работающей в Эстонии под брендом Elektrum, Мартиньш Чаксте заявил, что в Латвии строят ветровые и солнечные парки без государственной поддержки, так как население не готово оплачивать субсидии из своего кармана, сообщает Rus.Postimees.

"Невозможно жить в стране, которая раз в 100 лет сходит в ума", - заметил экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров в интервью на телеканале "Дождь". Он рассказал, как перестал сниматься в российском "Что? Где? Когда?" и почему никогда не вернется в Россию.