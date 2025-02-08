Латвия и другие страны Балтии успешно отключились от системы БРЭЛЛ, в Елгаве открылся фестиваль ледяных скульптур, а северокорейские военнослужащие вернулись на линию фронта. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 8 февраля ⟩ Отключение от БРЭЛЛ прошло удачно, неудача "Потока" и фестиваль ледяных скульптур
Новости Латвии:
Отключение от российской энергосистемы прошло успешно, не вызвав никаких проблем в латвийской электросети, сообщила руководитель по коммуникациям компании Augstsprieguma tīkla (AST) Лива Йегере.
Больницы Резекне, Даугавпилса и Университетская клиническая больница имени Страдиня по собственной инициативе на несколько часов в субботу, 8 февраля, переходили на использование генераторов для обеспечения зданий электроэнергией, сообщили Министерство климата и энергетики (KEM) и Министерство здравоохранения (VM).
Анимационный фильм "Поток" не получил кинопремию Ассоциации критиков США Critics' Choice ("Выбор критиков"), сообщает агентство AFP.
С 7 по 9 февраля в Елгаве проходит 26-й Международный фестиваль ледовых скульптур. TVNET+ посетил его в день открытия. Смотрите фотографии!
В связи с гибелью двух детей в рижском районе Плявниеки Государственная полиция открыла уголовное производство по факту убийства по неосторожности и нарушения правил владения огнестрельным оружием, сообщили в полиции.
За рубежом:
Украинские военные сбили на Донбассе российский реактивный ударный самолет Су-25, сообщила в субботу в Telegram 28-я отдельная механизированная бригада сухопутных войск Украины.
Северокорейские военнослужащие вернулись на линию фронта в Курской области России, заявил в пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.
Российские госслужащие стремятся безопасно пройти войну РФ против Украины, чтобы построить собственную карьеру. DW изучила список погибших одного из самых безопасных для чиновников подразделений БАРС "Каскад".
Десять человек погибли в результате крушения небольшого пассажирского самолета на Аляске, США, сообщили власти в пятницу, 7 февраля.
Стремительный рост цен на куриные яйца в США, вызванный вспышкой птичьего гриппа, вынуждает ритейлеров идти на экстренные меры, а покупателей — пересматривать свои финансовые возможности, а порой и идти на крайности.
Интересное чтиво:
В последние несколько лет в Латвии наметилась тенденция увеличения количества огнестрельного оружия на руках у населения. TVNET+ разбирался, легко ли в Латвии легально получить разрешение на оружие и что для этого нужно.
Глава латвийской энергокомпании Latvenergo, работающей в Эстонии под брендом Elektrum, Мартиньш Чаксте заявил, что в Латвии строят ветровые и солнечные парки без государственной поддержки, так как население не готово оплачивать субсидии из своего кармана, сообщает Rus.Postimees.
"Невозможно жить в стране, которая раз в 100 лет сходит в ума", - заметил экс-игрок "Что? Где? Когда?" Ровшан Аскеров в интервью на телеканале "Дождь". Он рассказал, как перестал сниматься в российском "Что? Где? Когда?" и почему никогда не вернется в Россию.
До сих пор врачи и диетологи в основном оценивали ожирение и избыточный вес на основе индекса массы тела (ИМТ), однако этот подход не является однозначным. Хотя ИМТ учитывает соотношение веса и роста, он игнорирует другие аспекты, такие как мышечная масса или распределение жира в организме. Это приводит к неточностям, особенно в диагностике ожирения.
Высокая плотность населения зачастую может приводить к различным неудобствам. Некоторые из них - например, пробки или скопление людей в супермаркетах - могут раздражать, а другие - скажем, нехватка ресурсов - могут стать очень опасными. В первой половине XX века исследователь этологии, или поведения животных, Джон Кэлхун изучал увеличение плотности популяции с помощью крыс и мышей, увенчав свои исследования новым термином - "поведенческая клоака" (англ. Behavioral sink). Этот эксперимент и теория лишили Кэлхуна его веры в светлое будущее человечества, и хотя некоторые с этим не согласны, мы, скорее всего, живем в этой "клоаке" прямо сейчас.
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