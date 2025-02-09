В Мадриде прошел съезд лидеров правых сил Европы

Орбан: Эпоха подошла к концу

"Эпоха подошла к концу: вчера мы были для некоторых прошлым, глупостью, а сегодня мы - будущее", - в свою очередь заявил под аплодисменты Орбан. Как передало агентство dpa, он обвинил ЕС, экс-президента США Джо Байдена и американских демократов в том, что они "разрушили" Европу, в частности - через неконтролируемую миграцию. "Возвращение Трампа изменило мир всего за несколько недель", - добавил премьер.

"Граждане хотят перемен, политики, которая идентифицирует себя с интересами собственного народа и ориентируется только на них", - указал глава Австрийской партии свободы Херберт Кикль, который может стать канцлером Австрии, если ему удастся сформировать новый кабмин.

"Сделаем Европу снова великой"

Испанская партия Vox, принявшая съезд в Мадриде, сообщила, что на мероприятии присутствовали около 2 тыс. человек.

Встреча проходила под лозунгом "Сделаем Европу снова великой", ставшим отсылкой к девизу Трампа в отношении Америки.

После прошлогодних выборов в Европарламент, на которых правые показали высокие результаты в целом ряде стран, съезд 8 февраля был задуман как "демонстрация силы", пояснил Стивен Форти, исследователь из Автономного университета Барселоны.

По словам эксперта, мероприятие также было призвано укрепить позиции "Патриотов за Европу" в конкуренции с другими правыми силами в Европарламенте.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!