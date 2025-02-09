В Мадриде прошел масштабный съезд правых сил с участием Орбана, Ле Пен, Сальвини, Вилдерса и Бабиша. "Вчера мы были инакомыслящими. Сегодня мы - мейнстрим... Мы - будущее", - заявил премьер Венгрии.
В Мадриде прошел съезд лидеров правых сил Европы
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен возглавили съезд, организованный в Мадриде крупнейшим в Европе блоком правых сил - третей по величине фракцией Европарламента "Патриоты за Европу". Как передало в субботу, 8 февраля, агентство AFP, эта политическая сила вдохновилась возвращением Дональда Трампа к власти в США и призвала к "развороту на 180 градусов" в ЕС.
"Вчера мы были инакомыслящими. Сегодня мы - мейнстрим... Мы - будущее", - заявил Орбан.
В масштабной акции также приняли участие вице-премьер Италии Маттео Сальвини, Герт Вилдерс - лидер крупнейшей в парламенте Нидерландов правой "Партии свободы" и бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
Ле Пен: Мы - перед глобальным переломным моментом
Орбан и Ле Пен приветствовали "торнадо" решений Трампа и увидели в них указание на путь вперед для ЕС, добавив, что европейское сообщество раздирают "климатический фанатизм", "нелегальная иммиграция" и "чрезмерное регулирование".
"Мы стоим перед поистине глобальным переломным моментом. Ураган Трампа проносится по Соединенным Штатам", - заявила Ле Пен. "Европейский Союз, со своей стороны, похоже, пребывает в состоянии шока", - добавила она.
Орбан: Эпоха подошла к концу
"Эпоха подошла к концу: вчера мы были для некоторых прошлым, глупостью, а сегодня мы - будущее", - в свою очередь заявил под аплодисменты Орбан. Как передало агентство dpa, он обвинил ЕС, экс-президента США Джо Байдена и американских демократов в том, что они "разрушили" Европу, в частности - через неконтролируемую миграцию. "Возвращение Трампа изменило мир всего за несколько недель", - добавил премьер.
"Граждане хотят перемен, политики, которая идентифицирует себя с интересами собственного народа и ориентируется только на них", - указал глава Австрийской партии свободы Херберт Кикль, который может стать канцлером Австрии, если ему удастся сформировать новый кабмин.
"Сделаем Европу снова великой"
Испанская партия Vox, принявшая съезд в Мадриде, сообщила, что на мероприятии присутствовали около 2 тыс. человек.
Встреча проходила под лозунгом "Сделаем Европу снова великой", ставшим отсылкой к девизу Трампа в отношении Америки.
После прошлогодних выборов в Европарламент, на которых правые показали высокие результаты в целом ряде стран, съезд 8 февраля был задуман как "демонстрация силы", пояснил Стивен Форти, исследователь из Автономного университета Барселоны.
По словам эксперта, мероприятие также было призвано укрепить позиции "Патриотов за Европу" в конкуренции с другими правыми силами в Европарламенте.
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