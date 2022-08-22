Видео ⟩ Без взрывчатых веществ. Рижская дума и Госполиция о планах по демонтажу памятника в Пардаугаве

Янис Ланге сообщил, что памятник не будет взорван.

"Во время проектирования и переговоров со строителями были рассмотрены все возможные методы, и объект будет повален без использования взрывчатых веществ", - сказал Ланге.

Представитель Рижской думы добавил, что будет установлен строительный забор и 1,5-километровое защитное ограждение, для безопасности, которое ограничит движение пешеходов на участке бульвара Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса и на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманя.

Ограничения движения общественного транспорта не предполагается, но для остального автотранспорта будут введены запреты на стоянку и остановку. Ограничения запланированы до 15 ноября, но все будет зависеть от реальной ситуации согласования с правоохранителями.

С 23 августа на территорию будет завезена техника, а значит, начнутся подготовительные работы по откачке воды из бассейна и демонтажу подвального помещения, а также подготовительные работы по демонтажу скульптур и обелиска.

На вопрос СМИ, когда именно памятник будет снесен, Ланге не назвал конкретное время. Дата, пояснил он, не сообщается из соображений безопасности. Исполнительный директор Риги лишь напомнил, что монумент должен быть снесен до 15 ноября этого года.

С учетом рисков для безопасности и с целью защиты работников строительной фирмы, которая занимается сносом памятника, Ланге отказался раскрыть ее название.