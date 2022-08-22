После рассмотрения всех способов, как сносить памятник в парке Победы, было принято решение при демонтаже не использовать взрывчатые вещества. Работы будут закончены до 15 ноября. Других подробностей столичные власти не раскрывают в интересах безопасности, но обещают перед каждым важным этапом информировать СМИ, рассказали представители Рижской думы и Госполиции на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.
Видео ⟩ Без взрывчатых веществ. Рижская дума и Госполиция о планах по демонтажу памятника в Пардаугаве
Видео: Пресс-конференция Рижской думы
В понедельник, 22 августа, в парке Победы началось обустройство площадки для демонтажа, чтобы в ближайшее время снести памятник Советской армии. Как именно будет произведен снос? Готова ли Государственная полиция к провокациям? Эти и другие вопросы обсуждались на организованной Рижской думой пресс-конференции, которую также можно посмотреть на портале RUS TVNET.
В пресс-конференции приняли участие:
- исполнительный директор Риги Янис Ланге;
- заместитель начальника Главного управления Государственной полиции Ансис Пумпурс.
На пресс-конференции Ансис Пумпурс сообщил, что полиция разработала план обеспечения общественного порядка и безопасности, к выполнению которого привлечены муниципальная полиция и Служба государственной безопасности (СГБ). Кроме того он призвал людей не подходить к памятнику без необходимости, так как полиция усилит наблюдение и могут быть приняты меры контроля не только в отношении лиц, но и в отношении транспортных средств.
Также будет действовать запрет на полеты дронов над строительной площадкой - любые попытки полета без разрешения будут пресекаться, а лица будут привлечены к ответственности.
Янис Ланге сообщил, что памятник не будет взорван.
"Во время проектирования и переговоров со строителями были рассмотрены все возможные методы, и объект будет повален без использования взрывчатых веществ", - сказал Ланге.
Представитель Рижской думы добавил, что будет установлен строительный забор и 1,5-километровое защитное ограждение, для безопасности, которое ограничит движение пешеходов на участке бульвара Узварас от улицы Бариню до улицы Ояра Вациетиса и на участке улицы Бариню от бульвара Узварас до улицы Херманя.
Ограничения движения общественного транспорта не предполагается, но для остального автотранспорта будут введены запреты на стоянку и остановку. Ограничения запланированы до 15 ноября, но все будет зависеть от реальной ситуации согласования с правоохранителями.
С 23 августа на территорию будет завезена техника, а значит, начнутся подготовительные работы по откачке воды из бассейна и демонтажу подвального помещения, а также подготовительные работы по демонтажу скульптур и обелиска.
На вопрос СМИ, когда именно памятник будет снесен, Ланге не назвал конкретное время. Дата, пояснил он, не сообщается из соображений безопасности. Исполнительный директор Риги лишь напомнил, что монумент должен быть снесен до 15 ноября этого года.
С учетом рисков для безопасности и с целью защиты работников строительной фирмы, которая занимается сносом памятника, Ланге отказался раскрыть ее название.
Что касается использования средств, пожертвованных жителями, будет заключен договор с ziedot.lv на вывоз строительного мусора.
Уже сообщалось, что в понедельник, 22 августа, началась установка площадки для демонтажа памятника на территории парка Победы. В течение дня будет установлено ограждение строительной площадки. Вблизи объекта будут введены ограничения пешеходного и автомобильного движения, о чем будет сообщено отдельно.
Видео: Подготовка площадки для демонтажа памятника
5 августа Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал решение о предоставлении финансирования на демонтаж памятника в парке Победы.
В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 млн евро.
Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник будет демонтирован путем его обрушения.
Также RUS TVNET уже сообщал, что партия РСЛ планирует провести акцию протеста против сноса памятника в Пардаугаве. Акция назначена на понедельник, 22 августа, в 19:00. Место ее проведения - в конце парка Победы, на площади за памятником.
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