В Латвии на покупку Bayraktar для Украины пожертвовали уже 16 тысяч человек

Сбор пожертвований начался утром 16 августа. С начала сбора средств на покупку боевого беспилотника почти 16 000 человек сделали пожертвования, на данный момент собрано более 550 000 евро.

Всего необходимо собрать пять миллионов евро, таким образом, граждане уже пожертвовали на эти цели около 10% необходимой суммы.

Один из инициаторов сбора пожертвований музыкант Ральф Эйланд во вторник поделился видео, в котором заявляет, что, жертвуя на Bayraktar, народ Латвии имеет возможность продемонстрировать свою поддержку Украине в этой жестокой войне, а также "передать привет российским оккупантам" руками украинцев.

Латвия - не первая страна, граждане которой решили выразить свою поддержку Украине, собирая пожертвования на этот боевой самолет. Подобные акции уже прошли в Польше, Литве, Норвегии и Канаде.

Министерство обороны призвало жителей принять участие в сборе средств на беспилотник.

По словам министра обороны Артиса Пабрикса, эта инициатива - "еще одно подтверждение того, что Латвия продолжает поддерживать Украину, чтобы способствовать ее обороноспособности в борьбе против России".