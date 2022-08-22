Активистки оголились на фотосессии с Шольцем, призвав к эмбарго на газ из России

Несмотря на это, власти ФРГ не сообщали о желании расторгнуть контракты с российской компанией, хотя и ищут альтернативы газу из РФ и способы решить проблемы с отоплением в стране в зимний период. На начало августа немецкие газохранилища были заполнены на 77 процентов, что опережало график, но целевой показатель правительства по заполнению хранилищ на 95 процентов к ноябрю кажется "труднодостижимым", отмечал глава Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA) Клаус Мюллер (Klaus Müller).

Одним из способов поддерживать достаточное количество газа в хранилищах должен стать чрезвычайный план ЕС по сокращению потребления газа в странах союза на 15%, принятый в начале августа. Но даже он не избавляет от всех рисков, возможных при прекращении поставок топлива из РФ.

Рейтинги Шольца падают на фоне инфляции

Одновременно с проведением Дня открытых дверей еженедельник Bild am Sonntag опубликовал результаты опроса граждан об их отношении к работе канцлера. Почти две трети немцев - 62 процента - неудовлетворены работой Шольца, довольны его результатами лишь 25 процентов. Рейтинг правящей коалиции также упал до рекордно низкого уровня. Работой федерального правительства сейчас недовольны 65 процентов опрошенных, одобряют ее лишь 27 процентов.