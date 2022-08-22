Суд признал виновным тиктокера-путиниста, призывавшего к оккупации Эстонии

По мнению суда, вина Александра полностью доказана, поскольку на видео, представленном в качестве доказательства, хорошо видно и слышно, что к предмету он относится именно как к символу Украины. Ханнинен подтвердил, что чувствует удовлетворение, когда флаг "их" народа находится у него под ногами.

В досудебном производстве Александр не признал своей вины, поскольку, по его словам, это был не флаг Украины, а произвольный кусок ткани, напоминающий украинский флаг.

К моменту начала судебного процесса он изменил свою позицию, признал себя виновным и сожалел о содеянном.

Суд приговорил Ханнинена к трем месяцам лишения свободы. Срок был сокращен на треть на основании положений упрощенного производства, но поскольку преступление было совершено в период условного осуждения, к нему были добавлены неотбытые сроки лишения свободы - один год и три месяца. Один год и пять месяцев лишения свободы в совокупности заменены на 510 часов общественных работ, срок которых составляет два года.

Осужденный должен выплатить 490,50 евро в качестве процессуальных издержек.