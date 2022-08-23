Фото и видео ⟩ Демонтаж в Пардаугаве: три статуи солдат снесли, вечером пришли несогласные. Главное за день

"Обращаем внимание, что такие действия создают дополнительные риски безопасности, причем любые обострения могут быть использованы в пользу агрессора. Службы фиксируют все такие случаи, каждая такая ситуация оценивается тщательно, уделяя особое внимание мотивации и тому, какова цель действий. Государственная полиция повторно призывает лиц не приходить, не собираться на территории парка Победы, а также не начинать и не вмешиваться в провокации", - подчеркивает Госполиция, отметив, что стражи порядка и в дальнейшем будут в высокой готовности реагировать и контролировать ситуацию на территории парка Победы.

К памятнику приезжали и политики, например, сопредседатель "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок и глава партии "Стабильности!" Алексей Росликов.

По наблюдениям очевидцев, Жданок пробыла возле памятника минут 10-15 и уехала. Она также пыталась перейти улицу в неположенном месте.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Также очевидцы сообщили о задержании мужчины, который хотел возложить гвоздики к памятнику.

Галерея: Задержание мужчины недалеко от памятника

Галерея: Демонтаж скульптур памятника в Пардаугаве

Галерея: Начат демонтаж постамента памятника в Пардаугаве

Галерея: Вокруг памятника в Пардаугаве устанавливают строительные леса

Территорию вокруг памятника охраняют полицейские. Огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню. Движение пешеходов по этой улице приостановлено.

Забор вблизи памятника закрыт непрозрачной пленкой.

Утро 23 августа у памятника в Пардаугаве: