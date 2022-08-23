Утром во вторник, 23 августа, был начат демонтаж постамента памятника в парке Победы. К вечеру недалеко от памятника стали собираться люди. RUS TVNET собрал главное за день.
Фото и видео ⟩ Демонтаж в Пардаугаве: три статуи солдат снесли, вечером пришли несогласные. Главное за день
К утру на огражденную территорию вокруг памятника было доставлено большое количество крупногабаритной техники - гусеничных экскаваторов. Территория объекта одновременно освобождали от строительного мусора.
По наблюдениям TVNET, вокруг памятника также возвели строительные леса.
За первый день демонтажа проведены следующие работы: демонтирована часть площади возле памятника, снесены все три скульптуры солдат, начали сносить и статую женского образа, обелиск пока находится на своем месте.
Видео: Снос "первого солдата"
В окрестностях памятника с 21:00 начали собираться люди. Полиция призывала их разойтись, были стянуты дополнительные силы.
Люди начали исполнять советские военные песни, в частности "Темная ночь" и "Катюша". Многие не знали текста песен и пели с телефона.
Полиция сообщила, что за вторник было задержано 14 человек, которых неоднократно просили прекратить нарушать закон, но они не подчинились требованиям полиции. Они были задержаны и отправлены в полицейские участки, соответственно начаты 14 административных процессов.
Госполиция напоминает, что в эти дни возможны повышенные риски конфронтации среди людей и групп разных взглядом.
"Зафиксированы целенаправленные случаи и ситуации, когда люди провоцируют или осознанно вмешиваются в локальные конфликты, которые основаны на национальных настроениях и эмоциях", - сказано в заявлении полиции.
"Обращаем внимание, что такие действия создают дополнительные риски безопасности, причем любые обострения могут быть использованы в пользу агрессора. Службы фиксируют все такие случаи, каждая такая ситуация оценивается тщательно, уделяя особое внимание мотивации и тому, какова цель действий. Государственная полиция повторно призывает лиц не приходить, не собираться на территории парка Победы, а также не начинать и не вмешиваться в провокации", - подчеркивает Госполиция, отметив, что стражи порядка и в дальнейшем будут в высокой готовности реагировать и контролировать ситуацию на территории парка Победы.
К памятнику приезжали и политики, например, сопредседатель "Русского союза Латвии" Татьяна Жданок и глава партии "Стабильности!" Алексей Росликов.
По наблюдениям очевидцев, Жданок пробыла возле памятника минут 10-15 и уехала. Она также пыталась перейти улицу в неположенном месте.
Также очевидцы сообщили о задержании мужчины, который хотел возложить гвоздики к памятнику.
Галерея: Задержание мужчины недалеко от памятника
Галерея: Демонтаж скульптур памятника в Пардаугаве
Галерея: Начат демонтаж постамента памятника в Пардаугаве
Галерея: Вокруг памятника в Пардаугаве устанавливают строительные леса
Территорию вокруг памятника охраняют полицейские. Огорожена не только территория непосредственно вокруг монумента, но и часть территории парка по другую сторону улицы Бариню. Движение пешеходов по этой улице приостановлено.
Забор вблизи памятника закрыт непрозрачной пленкой.
Утро 23 августа у памятника в Пардаугаве:
Ранее, в понедельник, 22 августа, было начато оборудование площадки для демонтажа памятника. Было установлено строительное заграждение и на протяжении 1,5 км - забор безопасности, ограничивающий движение пешеходов. В окрестностях объекта введены ограничения на движение пешеходов и транспорта.
Как 22 августа проходили подготовительные работы у памятника:
Подготовка к демонтажу памятника в Пардаугаве:
В понедельник вечером возле парка Победы также собрались люди. Полиция задержала семь человек. В течение дня были зафиксированы и два человека, пилотировавшие дроны вблизи памятника. Начаты ведомственные проверки, дроны изъяты.
В Пардаугаве 22 августа прошли как акция в поддержку сноса памятника, так и протест против его сноса:
Заместитель начальника главного управления полиции порядка Госполиции Ансис Пумпурс на организованной Рижской думой пресс-конференции, прошедшей 22 августа, призвал людей без нужды не приходить к памятнику. Также представитель Госполиции отметил, что в окрестностях памятника действует запрет на дроны.
В свою очередь глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич вечером в понедельник выступил с сообщением, что если кто-либо из иностранцев (независимо от гражданства) будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет внесен в список нежелательных для Латвии лиц и выдворен из страны.
Как 22 августа рассказал исполнительный директор Риги Янис Ланге - памятник не будет взорван. В ходе работ по демонтажу взрывчатые вещества использоваться не будут.
Из соображений безопасности конкретное время сноса памятника Ланге не назвал. Он лишь напомнил, что монумент нужно снести до 15 ноября этого года.
Контекст:
- 14 июля правительство Латвии поддержало демонтаж 69 монументов, мемориалов, памятных знаков и других объектов, прославляющих советский и нацистский режимы, в том числе памятника в парке Победы в Пардаугаве.
- На снос памятника предусмотрено потратить около 2,1 миллиона евро. Планируется, что государство будет финансировать до 50% от общих расходов на демонтаж.
- Исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции 15 июля сообщил, что Музей оккупации информировал самоуправление о том, что ему не нужны фрагменты памятника, поэтому монумент после сноса будет утилизирован.
- Служба государственной безопасности Латвии предупреждала, что при демонтаже памятника нельзя исключать провокаций, в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос.
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