"Чемодан, вокзал, Россия": в парке Победы собрались люди, есть задержанные

По наблюдениям TVNET, у некоторых из собравшихся в руках были латвийские флаги и плакаты. На одном из них - надпись на русском языке "Чемодан, вокзал, Россия".

Люди собираются в парке Победы Фото: Jānis Škapars/TVNET

Как рассказали TVNET молодые люди, стоящие перед памятником Победы с латвийскими флагами, они пришли выразить свою поддержку сносу монумента. На территории парка Победы собрались и те, кто выступает против сноса памятника.

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Фото: Jānis Škapars/TVNET

Несмотря на призыв не собираться, сегодня вечером к памятнику в Пардаугаве пришло несколько десятков человек, некоторые из которых были задержаны полицией.

Видео: Провокации у памятника в парке Победы

Между сторонами, отстаивающими разные взгляды, также возникали словесные конфликты, в которые полиция поначалу не вмешивалась. Однако после 19:00 сотрудники полиции стали призывать собравшихся разойтись, предупреждая о задержании в противном случае.