В понедельник вечером, 22 августа, возле парка Победы начали собираться люди. Полиция задержала несколько человек. RUS TVNET рассказывает о происходящем на территории парка.
"Чемодан, вокзал, Россия": в парке Победы собрались люди, есть задержанные
По наблюдениям TVNET, у некоторых из собравшихся в руках были латвийские флаги и плакаты. На одном из них - надпись на русском языке "Чемодан, вокзал, Россия".
Как рассказали TVNET молодые люди, стоящие перед памятником Победы с латвийскими флагами, они пришли выразить свою поддержку сносу монумента. На территории парка Победы собрались и те, кто выступает против сноса памятника.
Несмотря на призыв не собираться, сегодня вечером к памятнику в Пардаугаве пришло несколько десятков человек, некоторые из которых были задержаны полицией.
Видео: Провокации у памятника в парке Победы
Между сторонами, отстаивающими разные взгляды, также возникали словесные конфликты, в которые полиция поначалу не вмешивалась. Однако после 19:00 сотрудники полиции стали призывать собравшихся разойтись, предупреждая о задержании в противном случае.
Некоторые из собравшихся возражали против требований полиции и были задержаны. На данный момент агентство LETA насчитало не менее четырех задержанных, которые оказали сопротивление требованиям полиции. После арестов собравшиеся разделились на более мелкие группы, но все же есть те, кто занимает более активные протестные позиции.
Министр иностранных дел Эдгар Ринкевич заявил в социальных сетях, что если какой-либо иностранец, независимо от гражданства, будет уличен в незаконных и несанкционированных действиях во время демонтажа памятника в парке Победы, он будет включен в список нежелательных лиц и выслан из Латвии.
Видео: Люди начали собираться в парке Победы
На месте происшествия, на углу улиц Бариню и Узварас, собралось значительное количество нарядов полиции. Полиция ограничила движение пешеходов по улице Бариню. Вокруг самого памятника уже несколько месяцев как установлено ограждение, и к нему нет доступа.
Рижская дума не разрешила РСЛ проводить протест
Рижская дума не будет выдавать разрешение Русскому союзу Латвии (РСЛ) на проведение акции протеста против сноса памятника в Пардаугаве, заявил исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции в понедельник, 22 августа.
Он подчеркивает, что такое решение было принято на основании мнения правоохранительных органов, а также в связи с тем, что РСЛ собирался провести акцию протеста на территории, окруженной защитным ограждением, которое будет возведено вокруг памятника.
Уже сообщалось, что сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов подал заявку на проведение акции протеста. Мероприятие планировалось в парке Победы на площади за памятником.
Мирослав Митрофанов, сообщил агентству LETA, что решение думы было обжаловано в Административном районном суде.
С учетом прежней практики судебное заседание по этому делу может состояться сегодня, прогнозирует Митрофанов.
Уже сообщалось, что, по оценке Службы государственной безопасности VDD, нельзя исключать провокаций при демонтаже памятника в Пардаугаве, в том числе попыток прокремлевски настроенных лиц остановить или отсрочить снос памятника.
VDD постоянно следит за мероприятиями, связанными с предстоящим демонтажем памятника. Для выявления рисков национальной безопасности VDD оценивает события, связанные с планируемым демонтажем, как в Латвии, так и за ее пределами.
5 августа Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы поддержал решение о предоставлении финансирования на демонтаж памятника в парке Победы.
В целом на снос памятника предполагается потратить около 2,1 млн евро.
Учитывая время, отведенное на демонтаж памятника, застройщик не будет использовать традиционный метод сноса. Вполне вероятно, что памятник будет демонтирован путем его обрушения.
В понедельник, 22 августа, Рижская дума провела пресс-конференцию, на которой рассказала, как будет проходить демонтаж памятника.
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