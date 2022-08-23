Госполиция начала ведомственную проверку в связи с окрашиванием памятного места Рождественских боев Первой мировой войны в волости Валгундес в цвета флага Украины, сообщает агентство LETA.
Посвященный Рождественским боям памятник окрасили в цвета флага Украины. Начата проверка
Посвященный Рождественским боям памятник окрасили в цвета флага Украины. Начата проверка
Елгавский участок Госполиции 3 августа получил заявление и начал ведомственную проверку в связи с повреждением памятного места Рождественских боев в волости Валгундес. Повреждения были нанесены в период с 18 по 22 июля.
В волости Валгундес синей и желтой краской был покрашен памятник воинам 7-го Бауского стрелкового полка и указатели.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова