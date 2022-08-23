Вт, 23.08.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Посвященный Рождественским боям памятник окрасили в цвета флага Украины. Начата проверка

rus.tvnet.lv
Посвященный Рождественским боям памятник окрасили в цвета флага Украины. Начата проверка
Facebook OK Telegram Whatsapp
Comments
Флаг Украины. Иллюстративное фото
Флаг Украины. Иллюстративное фото Фото: Cloudy Design/Shutterstock

Госполиция начала ведомственную проверку в связи с окрашиванием памятного места Рождественских боев Первой мировой войны в волости Валгундес в цвета флага Украины, сообщает агентство LETA.

Елгавский участок Госполиции 3 августа получил заявление и начал ведомственную проверку в связи с повреждением памятного места Рождественских боев в волости Валгундес. Повреждения были нанесены в период с 18 по 22 июля.

В волости Валгундес синей и желтой краской был покрашен памятник воинам 7-го Бауского стрелкового полка и указатели.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх