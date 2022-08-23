Глава МВД: заявления ФСБ о побеге убийцы Дугиной в Эстонию - провокация

"Да, это оценка МИД на данный момент", – сказал ERR Рейнсалу.

"Мы расцениваем это как провокацию со стороны Российской Федерации в очень длинной череде провокаций, и нам больше нечего сказать по этому поводу на данный момент", – добавил Рейнсалу.

По словам министра иностранных, Россия пытается оказать давление на Эстонию за то, что мы поддержали Украину.

Госпрокуратура не получала от российских властей ходатайств по делу об убийстве Дугиной

Хотя Федеральная служба безопасности России ФСБ сообщила российским СМИ, что убийца Дарьи Дугиной – дочери кремлевского идеолога Александра Дугина – бежал в Эстонию через Псковскую область, соответствующей информацией с эстонскими властями ФСБ не поделилась.

"Госпрокуратуре не поступало в этой связи никаких ходатайств или запросов от российских официальных учреждений", – подтвердили BNS в понедельник вечером в пресс-службе Госпрокуратуры.

В ФСБ уверены, что взрыв организовали украинские спецслужбы. "Это преступление было подготовлено и осуществлено украинскими спецслужбами", – заявили в ФСБ, сообщают российские информационные агентства.

В пятницу вечером под Москвой взорвался внедорожник Land Cruiser Prado, в котором погибла Дарья Дугина, дочь близкого к президенту Путину идеолога Александра Дугина.

По предварительной оценке полиции, причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство.