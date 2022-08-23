Начат сбор подписей за оплаченную репатриацию нелояльных Латвии жителей в Россию

Автор инициативы Олег Задорецкий призывает обеспечить добровольную и оплаченную государством репатриацию в Россию тем жителям Латвии, которые этого захотят.

Он отмечает, что в настоящее время

в Латвии есть люди, которые более лояльны к России, чем к Латвии, но по финансовым причинам не могут репатриироваться, а российская политика репатриации малоэффективна.

Задорецкий отмечает, что за годы независимости Латвии у всех жителей страны была возможность интегрироваться в латвийское общество, тем не менее есть люди, которые по-прежнему более лояльны к России и не видят себя частью общества суверенной и демократической Латвии, а, скорее, ассоциируют себя с Россией.

"Такая ситуация особенно опасна во время вооруженной агрессии России против Украины, и предсказуемо такой она будет и после окончания войны. Среди тех, кто считает себя более лояльными к России, чем к Латвии, безусловно, есть и малообеспеченные люди, и обычные люди без достаточных сбережений, чтобы покинуть Латвию и уехать в Россию, хотя они этого и хотели бы", - отмечает автор инициативы.

Эту ситуацию, по мнению Задорецкого, может разрешить оплаченная государством репатриация в Россию тех жителей Латвии, которые этого захотят. Эта мера уменьшит конфликты в обществе и повысит внутреннюю безопасность Латвии, отмечает автор инициативы.