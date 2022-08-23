Итальянская береговая охрана опубликовала кадры, как у берегов Италии тонет роскошная суперъяхта, сообщает ВВС.
Видео ⟩ У берегов Италии затонула суперъяхта
У берегов Италии затонула суперъяхта
Nei giorni scorsi, la #GuardiaCostiera di #Crotone ha coordinato operazioni di salvataggio di passeggeri ed equipaggio di uno yacht di 40m, affondato a 9 miglia al largo di #CatanzaroMarina.— Guardia Costiera (@guardiacostiera) August 22, 2022
Avviata inchiesta amministrativa per individuarne le cause. #SAR #AlServizioDegliAltri pic.twitter.com/kezuiivqsM
Проблемы у 40-метровой суперъяхты начались примерно в 15 километрах от южного побережья Италии.
На яхте находились девять человек - четверо пассажиров и пять членов экипажа. Все они были спасены.
Причина затопления суперъяхты пока неизвестна, обстоятельства произошедшего расследуются.
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