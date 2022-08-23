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Видео ⟩ У берегов Италии затонула суперъяхта

rus.tvnet.lv
У берегов Италии затонула суперъяхта
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Итальянская береговая охрана опубликовала кадры, как у берегов Италии тонет роскошная суперъяхта, сообщает ВВС.

Проблемы у 40-метровой суперъяхты начались примерно в 15 километрах от южного побережья Италии.

На яхте находились девять человек - четверо пассажиров и пять членов экипажа. Все они были спасены.

Причина затопления суперъяхты пока неизвестна, обстоятельства произошедшего расследуются.

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