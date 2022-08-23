Фото ⟩ Проезжающих под Вантовым мостом напугал провисший фрагмент строительной сетки

Как портал TVNET узнал в Рижской думе, предприятие Rīgas tilti, отвечающее за содержание Вантового моста, еще в 12:30 направило сотрудников, чтобы устранить возникший дефект.

"Соответственно, такая ситуация возникла внезапно, поэтому требовалось время, чтобы подготовиться к устранению дефекта, в ближайшее время работы будут начаты. Чтобы устранить дефект, привлечен подъемник, поэтому движение транспорта в указанном месте будет ограничено", - указали в думе.