Источники: США возобновят продажу оружия Украине

Белый дом проинформировал Конгресс о своем намерении разрешить экспорт оборонной продукции в Украину на сумму не менее 50 миллионов долларов в рамках программы прямых коммерческих продаж (DCS), сообщили источники.

Эта программа работала и ранее, хотя значительная часть оружия раздавалась бесплатно. С 2015 по 2023 год Украина заплатила около 1,6 миллиарда долларов за поставленную в рамках этой программы военную продукцию.

После возвращения в Белый дом Трамп приостановил всю военную помощь Украине.

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Сообщение о выдаче лицензии на 50 миллионов долларов, с которым ознакомился Kyiv Post, было подано в Конгресс в соответствии с Законом о контроле за экспортом вооружений, который уполномочивает президента США контролировать импорт и экспорт товаров и услуг оборонного назначения.

Что именно будет предложено Украине, пока не ясно. Предполагается, что это не только оружие, но и военные службы, в том числе разведка.

Речь не идет о новом пакете бесплатной военной помощи - Киев оружие будет закупать.