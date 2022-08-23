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Фото ⟩ Николь Кидман показала бицепсы и рельеф груди в новой фотосессии

rus.tvnet.lv
Николь Кидман показала бицепсы и рельеф груди в новой фотосессии
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Николь Кидман
Николь Кидман Фото: MARCOCCHI GIULIO/SIPA/MARCOCCHI GIULIO/SIPA

В новой фотосессии 55-летняя Николь Кидман продемонстрировала отличную физическую форму, а также показала стильные и авангардные образы, пишет издание Spletnik.

Хотя Кидман позировала в топе и мини-юбке, куда больший ажиотаж вызвали мускулы на руках, которые продемонстрировала актриса. Пользователи социальных сетей начали восторгаться отличной формой звезды:

"Николь Кидман в образе бодибилдерши прямо мотивирует встать и начать утро с зарядки, а не с ведра кофе", - написал один из поклонников.

Пока длилась фотосессия, Николь примерила несколько образов и нарядов - например, высокие ботфорты и даже "голое платье". Этими снимками она поделилась со своими поклонниками в Instagram-аккаунте.

Николь Кидман не первый раз снимается в откровенной фотосессии. Так, весной поклонники раскритиковали фотографию, на которой актриса появилась в мини-юбке. Съемку назвали "непристойной" для возраста Николь, на что она ответила, что это было ее решение.

Николь Кидман не единственная актриса, которая не стесняется своего тела и в зрелом возрасте демонстрирует фигуру. Например, ранее RUS TVNET писал о Шэрон Стоун, которая позировала топлес у бассейна.

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