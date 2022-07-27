Ср, 27.07.2022
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
О нас
Рассылка
LAT
Искать

Шэрон Стоун позирует топлес у бассейна

rus.tvnet.lv
Шэрон Стоун позирует топлес у бассейна
Facebook OK Telegram Whatsapp
Шерон Стоун
Шерон Стоун Фото: Zed Jameson/Broadimage

64-летняя американская актриса Шэрон Стоун порадовала своих поклонников в Instagram пикантным снимком. 

Звезда фильма "Основной инстинкт" не стесняется своего тела и открыто демонстрирует его подписчикам.

На фото смеющееся актриса позирует только в плавках и с наброшенным на плечи полотенцем.  

"Неидеальна в этот идеальный день", - подписала актриса снимок, демонстрируя самоиронию.

Ранее актриса уже выставляла свои смелые фото:

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости

Не пропусти

Наверх