64-летняя американская актриса Шэрон Стоун порадовала своих поклонников в Instagram пикантным снимком.
Шэрон Стоун позирует топлес у бассейна
Шэрон Стоун позирует топлес у бассейна
Звезда фильма "Основной инстинкт" не стесняется своего тела и открыто демонстрирует его подписчикам.
На фото смеющееся актриса позирует только в плавках и с наброшенным на плечи полотенцем.
"Неидеальна в этот идеальный день", - подписала актриса снимок, демонстрируя самоиронию.
Ранее актриса уже выставляла свои смелые фото:
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