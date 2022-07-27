Шэрон Стоун позирует топлес у бассейна

Звезда фильма "Основной инстинкт" не стесняется своего тела и открыто демонстрирует его подписчикам.

На фото смеющееся актриса позирует только в плавках и с наброшенным на плечи полотенцем.

"Неидеальна в этот идеальный день", - подписала актриса снимок, демонстрируя самоиронию.

Ранее актриса уже выставляла свои смелые фото: