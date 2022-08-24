Экс-дипломат РФ при ООН: Нужно, чтобы Украина одержала победу

- Что вы при этом чувствовали? Только честно.

- Я чувствовал какое-то неудобство, потому что на мероприятии, в котором я тогда участвовал, было очень много коллег из стран СНГ. Они ко мне подбегали и говорили: "Что у вас там происходит?" И было по ним видно, что они как-то это примеряют на себя, и им очень неловко от этого. И мне тоже было неловко.

Я до сих пор думаю, что во многом и тогдашняя украинская власть поработала на это. Потому что люди из Крыма говорили, что они очень боялись, что сейчас Майдан пойдет маршировать на Крым, разберется с этими "москалями крымскими". Это тоже пугало людей. Я тогда думал: если бы я хотел присоединения Крыма, я бы, наверное, сделал его по образцу той же Абхазии - признал бы независимость, и был бы другой коленкор, другая международная действительность.

- А сейчас что думаете, Крым украинский? Его надо вернуть?

- Думаю, да. Сейчас это выглядит именно так. С другой стороны, опять же, что будет с крымскими людьми, которые там живут поколениями, и искренне хотели перейти в Россию? Их тоже выгонят в Россию? Понимаете, это вопрос непростой.

- Вернемся к коллективу, в котором вы работали в 2014 году.